В Петербурге мужчина ворвался с ножом и молотком в автобус

В Петербурге на проспекте Народного ополчения в автобус ворвался вооруженный пассажир. В его руках были ножи и молоток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

Мужчина стал бить себя, а также резать обивку сидений. Водитель оперативно организовал эвакуацию, пассажиры покинули салон. На место прибыли сотрудники полиции.

Чтобы обезвредить мужчину, полицейские распылили в салоне газовый баллончик. Пассажир разбил окно и упал на землю. При падении он ударился об асфальт.

Полицейские стали пытаться оказать мужчине первую помощь, вызвали "скорую". Но он скончался до приезда врачей. По предварительным данным, падение здесь не причем. С большой вероятностью мужчина умер от передозировки наркотиков. Личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося, выясняются.