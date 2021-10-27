В Санкт-Петербурге готовится к открытию новый кадровый центр

Служба занятости населения Санкт-Петербурга меняет формат работы. Пилотный проект современного кадрового центра реализуется на базе агентства Фрунзенского района, но уже сейчас все специалисты службы занятости готовы оказывать соискателям самую разнообразную помощь - от подбора нового места работы до построения карьеры и от организации своего дела до борьбы с профессиональным выгоранием. О том, как меняется работа Центра занятости населения Санкт-Петербурга, где все больше цифровых технологий, но средоточие всех процессов - обязательно человек, корреспонденту "РГ" рассказала заместитель директора СПб ГАУ ЦЗН Наталья Набойщикова.

Наталья Юрьевна, какие основные тренды прослеживаются сегодня на рынке труда? Каким образом приходится изменяться для решения этих задач службе занятости?

Наталья Набойщикова: Федеральный закон о занятости населения был принят в 1991 году и на треть века определил облик службы занятости. Однако время идет, мир меняется и требует изменений от нас - этот вопрос уже не раз поднимался на различных дискуссионных площадках. Службы занятости должны стать эффективным и важным инструментом для развития рынка труда и экономики страны. Ключевая задача сегодняшнего дня - не просто оказать ту или иную услугу, а решить проблему, с которой обращаются в Центр занятости граждане и работодатели.

Рынок труда сегодня очень быстро меняется. Никто не мог ожидать, что 2020 год и пандемия коронавируса принесут нам такое стремительное развитие онлайн-услуг, удаленных форматов работы. Пандемия предоставила нам новые возможности для самореализации: люди стали более осознанно подходить к карьере, к рабочему времени, стали больше ценить баланс труда и отдыха. Многие овладели новыми цифровыми инструментами, расширили свои компетенции. Нам в условиях пандемии тоже пришлось оперативно перестраивать свою деятельность. Цифровизация деятельности службы занятости населения позволила оказывать помощь соискателям даже во время локдауна.

Когда изменения происходят с такой скоростью, необходимо так же быстро подстраиваться под них. Многим придется повысить квалификацию или сменить профессию, поскольку то, чем они занимаются сейчас, стремительно устаревает. Бизнесу в ближайшее время нужно будет по-другому посмотреть на вопросы кадрового обеспечения. Рабочие руки мигрантов из ближайшего зарубежья становятся все дороже и не всегда являются лучшим решением. Служба занятости должна стать своеобразным компасом. Помочь и соискателям, и работодателям правильно сориентироваться. Для этого предстоит очень многое поменять в работе.

Тогда о чем стоит задуматься представителям тех профессий, которые уже в ближайшее время потеряют актуальность?

Наталья Набойщикова: О переобучении, смене профессиональной области. Сейчас концепция одной карьеры на всю жизнь уходит в прошлое. Но и чтобы удержаться на своем рабочем месте, придется постоянно совершенствоваться, обучаться. Центр занятости может предоставить такую возможность.

Служба занятости должна стать своеобразным компасом. Помочь и соискателям, и работодателям правильно сориентироваться

Мы активно работаем с запросами работодателей и готовы предлагать им персонал, максимально соответствующий потребностям компании, в том числе через переобучение. Для ряда работодателей мы формируем программы совместно с учебными заведениями. На федеральном уровне реализуется проект "Содействие занятости", который входит в нацпроект "Демография" и предлагает несколько сотен программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Сегодня, к примеру, крайне востребованы специалисты в области BIM-проектирования, так как как цифровая модель стала обязательной для строительства любых объектов за счет бюджета. Можно также получить профессию разработчика компьютерных игр и мобильных приложений, а этот рынок развивается сейчас очень стремительно.

Насколько самой службе занятости необходимы новые технологии?

Наталья Набойщикова: И предыдущий, и этот, 2021 год показали, что постоянное обучение нужно и нам. Мы сейчас активно работаем над образом современной службы занятости. И самое главное, с чего нужно начать, - это с себя. Из сотрудников, оказывающих госуслуги, люди постепенно становятся настоящими карьерными консультантами, которые могут помочь посетителю решить любой вопрос. Даже если он выходит за рамки привычных стандартов. Но для этого они должны обладать эффективным инструментарием - владеть ситуацией на рынке труда, понимать потребности работодателей. И самое главное - действительно хотеть помочь, это весьма важная компетенция. В процессе трансформации ЦЗН мы знакомим сотрудников с корпоративной культурой, образом Службы занятости и грядущими изменениями. Нам важно, чтобы люди их приняли, вовлеклись в процесс.

Для наших сотрудников, несмотря на обучение, новый формат работы тоже является вызовом и потребует переходного периода.

И карьерные консультанты нового центра смогут помочь стать директором компании?

Наталья Набойщикова: Почему бы и нет. При определенных бэкграунде и мотивации. В любом случае для этого надо пройти процесс поиска. В случае с уникальными вакансиями, как генеральный директор, - довольно длинный. Консультант поможет на всех этапах. Но важно желание самого человека.

Но прежде всего карьерный консультант оценит запрос соискателя - его интересы и в какую сторону человек хочет развиваться, а заодно уже имеющиеся достижения и ресурсы. А они есть даже у студентов которым мы тоже можем помочь в трудоустройстве, - это навыки программирования или опыт временной занятости, потому что это тоже своего рода характеристика. Из совокупного анализа всех особенностей конкретного клиента рождается индивидуальная профессиональная траектория, которая обязательно вписана в рынок труда и учитывает спрос и предложение. Иногда это может быть даже несколько вариантов траектории.

На этапе трудоустройства значение имеют и правильно составленное резюме, и поведение на собеседовании, и правдивая и полная информация о себе. При этом не стоит писать общие слова - "коммуникабельный", "стрессоустойчивый", нужно стараться выделиться из общей массы. Например, рассказать о проектах, в которых вы участвовали, - конкретные рекомендации даст как раз карьерный консультант.

А может ли воспользоваться услугами карьерного консультанта тот, кто работает и работу менять не планирует, но хочет развиваться?

Наталья Набойщикова: Конечно. На любой, даже любимой работе можно столкнуться со сложностями. И не только профессионального характера. Бывает, что человек эмоционально "выгорел", чувствует себя в тупике. Мы взяли такую ситуацию как одну из типовых, поскольку это очень распространенная проблема. Наши психологи и карьерные консультанты помогут преодолеть кризис и найти новые пути, а главное, ресурсы для профессионального роста и развития.

Ключевой вопрос

В этом году Агентство занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга было выбрано в качестве пилотного кадрового центра нового формата. Как идет эта работа?

Наталья Набойщикова: Планируется, что первый в Санкт-Петербурге кадровый центр "Работа России" откроется после модернизации в ноябре-декабре текущего года. Сейчас завершаются ремонтные работы, закуплены техника и оборудование. Но главное не техническое перевооружение, а изменение подхода. Сегодня во главу угла мы ставим клиентоориентированность.

Вникнув в конкретную ситуацию гражданина или работодателя, сотрудники службы предложат индивидуальный набор услуг и сервисов для решения конкретных проблем, возникающих на разных этапах жизненного или бизнес-пути. Мы можем предоставлять как отдельные конкретные услуги, так и целые пакеты услуг, которые можно расширять или видоизменять, добавляя новые элементы из арсенала служб занятости. Благодаря этому возможности оказания помощи петербуржцам значительно расширяются. Новые принципы нашей работы можно сформулировать так: "От оказания услуг к решению проблем".

В качестве пилотных для работы с гражданами выбраны ситуации поиска работы человеком предпенсионного возраста и женщиной с маленькими детьми. Для мамы дошкольника служба, помимо основных услуг по поиску работы, повышению квалификации, консультации психолога, предоставит и дополнительные - например, проинформирует о порядке зачисления малыша в детский сад.

Для людей предпенсионного возраста найдем интересную работу, предложим пройти переобучение по востребованным профессиям, поможем скорректировать карьеру или полностью поменять направление деятельности и окажем психологическую поддержку. Для людей старшего поколения иногда бывает трудно сменить привычное место, но для них работа часто не просто источник дохода, но и круг общения, и возможность поделиться богатым профессиональным и жизненным опытом, и сохранение социального статуса. Многие боятся осознать себя "пенсионерами" - и с подобными страхами могут помочь бороться наши психологи.

Индивидуальный подход предусмотрен и для работодателей. Предполагается, что сотрудники кадрового центра возьмут на себя часть работы кадровой службы предприятия. Например, первичный отбор, составление профиля вакансий, проведение онлайн-собеседований, профилирование персонала, поиск кандидатов с привлечением деловых партнеров службы занятости. За ключевыми работодателями будут закреплены персональные менеджеры.

Для бизнеса важно понимание, что Центры занятости населения - эффективный партнер. Мы готовы вникать в каждую ситуацию, подбирать набор эффективных инструментов для конкретных сфер и положений. Сейчас мы опробуем три типовые бизнес-ситуации "Кадровое обеспечение проектов развития", "Оперативный подбор сотрудников" и "Подбор работников для бизнеса с постоянной потребностью в персонале". И в рамках их реализации уже есть успешные примеры.

В определенных случаях и работникам, и работодателям может оказаться удобной гибкая форма занятости - сотрудника нанимают на высокий сезон или на пару часов в день при пиковых нагрузках. Это подойдет людям с определенным набором социальных обязательств, пенсионерам. Временную занятость и общественные работы служба занятости населения организует совместно с работодателями, и такой подход возможно использовать активнее для решения проблемы с оттоком мигрантов.