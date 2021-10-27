В Североонежске людей из аварийного дома переселили в непригодные квартиры

В Плесецком районе Архангельской области глава МО "Североонежское" Юрий Старицын обвиняется в том, что шесть лет назад подписал необходимые документы по вводу в строй жилого дома, "не отвечающего требованиям строительных норм и правил". Он был возведен в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2018 годы".

Люди, получившие в январе 2015-го новогодний подарок в виде ключей от новых квартир, не подозревали, что жить в новостройке опасно. Тем более что в отличие от аварийных домов, из которых они тогда переезжали, новая двухэтажка казалась раем. Однако вскоре выяснилось, что жить в новостройке невозможно. По данным экспертизы, у здания обнаружены серьезные конструктивные нарушения, в том числе, фундамента. Сегодня в регионе этот дом называют "дом с гнилыми сваями".

Во время предварительного следствия установлено, что "незаконные действия главы повлекли существенное нарушение прав и законных интересов 19 граждан". Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него.Он также обвиняется т в том, что администрация муниципалитета уклонилась от обязанности отремонтировать квартиру девушки, оставшейся без попечения родителей.

У здания выявлены серьезные конструктивные нарушения, в том числе, фундамента

Сегодня люди по-прежнему живут в опасной новостройке, потому что переезжать из нее пока некуда. В администрации Плесецкого района "РГ" сообщили: "Есть вероятность, что дом будет признан непригодным для жилья - это будет решать жилищная комиссия округа после судебного решения".