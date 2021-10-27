В Териберке появилась АЗС для электромобилей

В Териберке появилась заправочная станция для электромобилей. Комплекс под управлением мобильного приложения позволяет зарядиться максимум на 100 километров пути. Зато это можно сделать даже при температуре минус 40, что актуально в суровых условиях Кольского полуострова.

По официальным данным, сейчас в Заполярье зарегистрировано всего девять автомобилей с электродвигателем. Однако на северных дорогах регулярно появляются гости, для которых новая инфраструктура необходима.

Первая заправочная станция мощностью 44 кВт появилась в столице региона в 2018 году. Согласно дорожной карте проекта, скоро в Мурманской области установят еще пять заправочных станций для электромобилей.

- Это позволит реализовать невостребованную электроэнергию и увеличит туристический потенциал Заполярья, - считают в правительстве Мурманской области.

Кстати

Электрозаправка в Териберке изготовлена из переработанных пластиковых отходов и может быть отправлена в рециркуляцию, когда ее использование будет завершено.