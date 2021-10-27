В Воркуте из-за банкротства "Водоканала" ввели режим чрезвычайной ситуации

Новости

Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС 20:28
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом за повторные нарушения 20:25
На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны 20:09
Сколько европейские компании заработали на газовом кризисе 20:06
Тихонов отреагировал на свою двухлетнюю дисквалификацию 20:02
Глава СК РФ Бастрыкин наградил детских врачей 19:38
Минфин планирует налоговые преференции для создаваемых на Курилах компаний 19:32
Найден подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова 19:22
Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе 19:17
Путин оценил ситуацию на мировом рынке энергоносителей 19:16
Сенаторы предложили дать законодательное определение меда 18:28
Захарова прокомментировала выдачу паспортов с гендером "Х" 18:26
Регионам начали одобрять заявки на модернизацию ЖКХ по новой схеме 18:18
Власти США выдали паспорт с отметкой "Х" в графе "пол" 18:15
В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе 17:52
Стало известно, из-за чего можно стать хроническим носителем коронавируса 17:49
"Школа общественной дипломатии" для малочисленных народов открыта в России 17:40
ФАС согласовала сделку по покупке застройщика "Интеко" 17:34
Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью 17:07
Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой 17:00
Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского 16:56
Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс по работе с маркетплейсами 16:55
Более 70% россиян сочли недопустимыми призывы не прививаться от COVID 16:34
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 16:32
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как в нерабочие дни сэкономить на коммуналке
Как в нерабочие дни сэкономить на коммуналке
27.10.2021 19:42
Рубрика: Экономика

В Воркуте из-за банкротства "Водоканала" ввели режим чрезвычайной ситуации

Текст: Вера Черенева ( "Российская газета", Коми)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Чтобы подготовить водопроводную систему к зиме, в Воркуте ввели режим чрезвычайной ситуации. Угрозы водоснабжению города нет, но алгоритм ЧС - единственная возможность провести все необходимые мероприятия.

Банкротом ресурсоснабжающая компания ООО "Водоканал" стала еще пять лет назад, причина - полумиллиардные долги перед энергетиками. Главная причина их появления - слишком большое инженерное хозяйство.

В Воркуте осудили экс-полицейского, убившего лопатой двух сослуживцев

Водопроводная система города была рассчитана на 120 человек, а сейчас в Воркуте прописано около 55 тысяч жителей. В городе есть дома, в которых живут всего несколько семей, и коммунальные услуги они платят конкретно за свои квартиры. А поставка ресурса в дом обходится значительно дороже. Как следствие - долги продолжают копиться. Из-за ситуации с "Водоканалом" режим ЧС в Воркуте вводят регулярно. Например, его объявляли в июле, когда в городе необходимо было подготовить инженерные сети к осени.

"Водоканал" - объект, значение которого сложно переоценить. Вода в дома поступает через Усинский водовод. Зимой одноименная река замерзала и поступление воды в квартиры оказывалось под угрозой. Водовод был рассчитан на большое количество населения, а сейчас из-за того, что воды в нем оказывается меньше, трубы замерзают. Поэтому объект необходимо модернизировать. Самостоятельно город провести такие работы не сможет, ведь стоимость реконструкции превышает миллиард рублей. Водовод планируется привести в порядок в рамках проекта "Чистая вода" к 2024 году.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе
Найден подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова
В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году