В Воркуте из-за банкротства "Водоканала" ввели режим чрезвычайной ситуации

Чтобы подготовить водопроводную систему к зиме, в Воркуте ввели режим чрезвычайной ситуации. Угрозы водоснабжению города нет, но алгоритм ЧС - единственная возможность провести все необходимые мероприятия.

Банкротом ресурсоснабжающая компания ООО "Водоканал" стала еще пять лет назад, причина - полумиллиардные долги перед энергетиками. Главная причина их появления - слишком большое инженерное хозяйство.

Водопроводная система города была рассчитана на 120 человек, а сейчас в Воркуте прописано около 55 тысяч жителей. В городе есть дома, в которых живут всего несколько семей, и коммунальные услуги они платят конкретно за свои квартиры. А поставка ресурса в дом обходится значительно дороже. Как следствие - долги продолжают копиться. Из-за ситуации с "Водоканалом" режим ЧС в Воркуте вводят регулярно. Например, его объявляли в июле, когда в городе необходимо было подготовить инженерные сети к осени.

"Водоканал" - объект, значение которого сложно переоценить. Вода в дома поступает через Усинский водовод. Зимой одноименная река замерзала и поступление воды в квартиры оказывалось под угрозой. Водовод был рассчитан на большое количество населения, а сейчас из-за того, что воды в нем оказывается меньше, трубы замерзают. Поэтому объект необходимо модернизировать. Самостоятельно город провести такие работы не сможет, ведь стоимость реконструкции превышает миллиард рублей. Водовод планируется привести в порядок в рамках проекта "Чистая вода" к 2024 году.