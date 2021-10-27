В Заполярье предложили восстановить первую в мире экотропу

Заполярье продолжает удивлять любителей пеших путешествий. Недавно выяснилось, что первая в мире экологическая тропа появилась именно здесь, на Кольском полуострове.

До сих пор считалось, что первая тропа, которая близка по своим условиям к понятию "экологическая", была создана в национальном парке на востоке США. Пешеходный маршрут длиной 3300 километров, пролегавший через Аппалачи от штата Мэн до штата Джорджия, принял туристов в 1922 году. В России же звание первой пешеходной тропы принадлежит маршруту в Новом Свете, на юго-востоке Крыма. В 1916 году дорогу вырубили в скалах по указанию князя Голицына. С тех пор эту тропу длиной 5400 метров с каменными лестницами, смотровыми площадками и роскошными видами на море называют Голицынской.

Однако в издании "Русская земля. Область Крайнего Севера" 1899 года, которое вышло в свет в Санкт-Петербурге, приводится удивительно красочное описание туристической тропы, ведущей из Кандалакши в Колу. Иными словами, этот 200-километровый маршрут позволяет пройти по суше от Белого моря, на побережье которого находится Кандалакша, до Кольского залива Баренцева моря, у которого расположена Кола. Описание свидетельствует, что данный маршрут уже на тот момент существовал давно и был хорошо обустроен.

- Я считаю, что это прекрасный стратегический ориентир для привлечения туристов, - отмечает директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков. - Кстати, слово "турист" впервые прозвучало в России в 1895 году. Уверен, что первую в мире экотропу просто необходимо восстановить!

Сейчас в Лапландском заповеднике действует несколько экологических троп, их протяженность - шесть с половиной километров, из которых пять с половиной представляют деревянные настилы, позволяющие туристам передвигаться с комфортом, не вытаптывая при этом землю. В планах - построить 20 километров настилов. В частности, уже ведется строительство тропы, которая получила название "Лапландская кругосветка". Речь идет о том, чтобы замкнуть две действующие экотропы, благодаря чему появится прекрасный 14-километровый маршрут, который позволит не только прогуляться по лесу и болотам, но и подняться на три горные вершины. Он даст возможность полюбоваться густой северной тайгой, взглянуть с высоты более 500 метров на живописное Чунозеро, где находится главная усадьба заповедника, а если повезет - даже увидеть здешних диких обитателей. Кроме того, недалеко от Чунозерской усадьбы есть следы древних землетрясений, которые происходили около десяти тысяч лет назад, и путешественники по "Лапландской кругосветке" тоже смогут их увидеть.

У Кандалакшского заповедника меньше возможностей для такой работы, так как большая его часть расположена на островах в Белом и Баренцевом морях. Попасть на эти острова весьма сложно, поскольку северные моря имеют буйный нрав. Но организовать небольшую прогулку по материковой части заповедника все же можно. Трехкилометровая экологическая тропа "Лувеньгский берег" берет начало на территории кордона Кандалакшского заповедника в селе Лувеньга, где на смотровой площадке в зрительные трубы можно понаблюдать за птицами в их естественной среде обитания. На воде держатся выводки уток, на побережье кормятся чайки, кулики-сороки и другие птицы. Во время отлива можно познакомиться с интересными морскими обитателями.

Двухкилометровый маршрут в заповеднике Пасвик дает возможность полюбоваться северными лесами, болотами и рекой Паз, увидеть с помощью орнитологической вышки водоплавающих и околоводных птиц, посетить дом-музей норвежского исследователя Ханса Сконнинга, посмотреть на остатки построек начала XX века и свидетельства Второй мировой войны.

- На мой взгляд, необходим экологический маршрут, который бы объединял все три заповедника - Кандалакшский, Лапландский и Пасвик, - считает Ольга Вейсблюм, заместитель директора по экологическому просвещению и экологическому туризму Кандалакшского государственного заповедника.

Надо сказать, организация экотроп - дело затратное. По словам Сергея Шестакова, один километр деревянного настила стоит более миллиона рублей. Однако сегодня это очень перспективное направление. Оборудованные тропы доступны людям со слабой физической подготовкой и даже инвалидам. Они учат бережному обращению с природой и позволяют сделать первые шаги на пути к прекрасному миру пешего туризма. В прямом смысле.

В Лапландском заповеднике планируется построить 20 километров настилов. Фото: Алексей Михайлов / РГ

Дословно

"Из всех лодочно-пешеходных путей на север путь из Кандалакши в Колу наиболее устроенный и легкий. Местами пешеходная дорога так хороша, что производит впечатление проезжей. На некоторых протяжениях даже камни убраны в сторону и лежат маленькими барьерами. Иногда дорога суживается в тропинку и вьется по гористым и каменистым переходам. На болотистых местах проложены мостки или тротуары, в четыре пластины, с круглыми бревнами по бокам. Местами различается зимнее и летнее направление дороги. Дорога часто прерывается, озерами и речными плесами, по которым сообщение производится на лодках... Этот путь пройден многими туристами и даже туристками. Проходящие по Кольскому полуострову уплачивают прогонные по числу почтовых лошадей, но каждая лошадь заменяется двумя ямщиками - лопарями, которые провожают путника от станции до станции, несут его багаж, не свыше двух пудов на носильщика, и везут его на лодках по рекам и озерам...

Высокие утесистые горы, нередко только до половины покрытые лесом, пробирающиеся между ними и с шумом несущиеся по камням порожистые реки и потоки, широкая гладь пустынных озер постепенно развертывают пред глазами идущего по Лапландии путника ряд бесконечно разнообразных, чарующих своею дикою прелестью картин.

Расстояние между Кандалакшей и Колой по летнему пути 229 1/2 верст и обыкновенно проходится в 3 суток.

Зимний путь несколько короче летнего (215 верст) и при благоприятных условиях, т. е. при хорошей погоде и без задержек на станциях по случаю поисков оленей, может быть совершен в 11/2 сутки".

Из книги "Русская земля. Область Крайнего Севера"