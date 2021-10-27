Вологжанку оштрафовали за публикацию переписки мужа с любовницей

В Сокольском районе Вологодской области мировой судья участка №35 рассмотрел необычное дело, в котором нашлось место публикации переписки мужа с любовницей и отчаянное желание обманутой супруги сохранить семью.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, обманутая жена нашла интимную переписку мужа с любовницей в его аккаунте в социальной сети.

Женщина не нашла ничего лучше, как сделать скриншот этих сообщений и выложить на своей странице "ВКонтакте".

Любовница не оценила жест и обратилась за защитой своих прав в правоохранительные органы, увидев в публикации переписки нарушение неприкосновенности частной жизни. Следователи согласились с этим доводом и возбудили в отношении жены уголовное дело.

Стоит отметить, что обманутая супруга не ограничилась только публикацией, она встретилась с разлучницей и избила ее. После этого любовница вновь обратилась в правоохранительные органы.

Вначале рассматривалось дело об избиении. За это сокольчанку оштрафовали на 5 тысяч рублей. А за публикацию переписки ей придется заплатить еще 20.

На судебном заседании жена отметила, что ничего плохого не хотела, а собиралась лишь сохранить семью.