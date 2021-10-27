Зачем в Петербурге устанавливают "умные домофоны"

На дверях парадных Петербурга по всему городу устанавливают домофоны нового поколения. Они снабжены видеокамерами, позволяют дистанционно открывать двери и способны оповещать жильцов о ЧП.

По данным администрации Петербурга, только в Центральном районе до конца года будет установлено свыше четырех тысяч таких устройств. Для жильцов услуга бесплатная, размер платы за домофон при установке не меняется. Программа реализуется в рамках проекта "Безопасный город".

Главным плюсом системы сами разработчики называют наличие видеокамеры высокого разрешения. Она позволяет зафиксировать всех, кто заходит в парадную и выходит из нее. Записи передаются в городской мониторинговый центр и могут по запросу быть направлены в полицию.

Также записи с камер доступны самим жильцам в течение недели. В частности, родители с помощью мобильного приложения могут отследить, вовремя ли вернулся из школы их ребенок.

В обзор камеры попадает не только придомовая территория, но и сам двор. В администрации города рассчитывают, что внедрение "умных домофонов" позволит навести порядок с парковкой во дворах, снизит количество фактов нарушения правил порядка. Так, любители распить алкоголь на лавочке автоматически попадут в поле зрения не только сотрудников городского мониторингового центра, но и всех своих соседей.

Программа по установке "умных домофонов" стартовала в Петербурге еще в 2019 году, тогда такие устройства появились примерно на восьми тысячах парадных в основном в северных районах города. Устройства показали себя эффективными и при поиске пропавших без вести. По камерам удавалось отследить их путь.

Еще одна особенность устройств - индивидуальные электронные ключи. Их можно получить только у установщика, заказать в киоске не получится. Таким образом, в парадную смогут попадать только жильцы.

Универсальные ключи, как и при использовании обычных домофонов, тоже есть. Их выдают работникам коммунальных служб. Но если типовой универсальный ключ легко можно скопировать в любой мастерской, то особый ключ от "умного домофона" выдается только разработчиком и имеет индивидуальный номер. Это должно снизить число посторонних, которые попадают в парадные и, например, разносят рекламные листовки.

Если спамер все-таки завладеет таким индивидуальным ключом, то существует техническая возможность его заблокировать, кроме того, станет возможным провести административное расследование, ведь будет известно, чьим ключом он пользуется.

Но, несмотря на все плюсы, у "умных домофонов" есть ряд существенных минусов. В переходный период, когда устройство только устанавливается в парадных и еще не всем жильцам выданы ключи, код доступа отображается прямо на электронных табло. Так что желающим проникнуть в парадную даже никакого универсального ключа не нужно.

Второй минус - утечка данных. В марте 2019 года в Сеть просочилось видео с парадной дома на проспекте Художников. Судя по всему, там только что установили "умный домофон" и пожилая женщина на протяжении нескольких минут не могла понять, как ей попасть домой. Она плакала, кричала и даже била по устройству ботинком. Ситуацию спасли соседи, которые открыли дверь. Над эмоциями женщины, находившейся в растерянности, до сих пор глумятся пользователи соцсетей. Видео собрало более миллиона просмотров.

Петербуржцы, принимая все плюсы современных домофонов по повышению безопасности, задаются закономерным вопросом, а насколько все эти технологии защищают их частную жизнь от вторжения.

"С этими технологиями вся жизнь на виду. Если любовницу домой привести, то это сразу увидит жена", - негодуют в соцсетях петербуржцы и получают большое количество лайков.

"Раньше обо всем можно было узнать от соседок на лавочке, а теперь техника расскажет", - радуются любители все про всех знать.