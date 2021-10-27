Зачем в Петербурге устанавливают "умные домофоны"

Новости

Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью 17:07
Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой 17:00
Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского 16:56
Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс по работе с маркетплейсами 16:55
Более 70% россиян сочли недопустимыми призывы не прививаться от COVID 16:34
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 16:32
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день 16:27
Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков 16:19
Съезд "Единой России" может пройти 4 декабря 16:17
У 70% больных повторное течение COVID-19 проходит с равной степенью тяжести 16:16
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 16:14
Иммунолог назвал главный признак "ковидного" кашля 16:11
СМИ: С коронавирусом госпитализирована мать Николая Баскова 16:05
Украина прорабатывает вопрос о запрете гастролей россиян в стране 16:04
Патрушев: Не все госслужащие на "удаленке" соблюдают правила кибербезопасности 15:59
В Москве из-за ситуации с коронавирусом закроются кинотеатры 15:58
Умер актер Морт Сал, первый в мире стендап-комик 15:55
В Москве не будут вводить QR-коды в транспорте 15:52
Минтруд дал рекомендации по выходным после прививки от COVID 15:49
Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура" Жильберту Брага 15:41
Вышел трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница" 15:38
В ВТО назвали факторы, которые помогли РФ справиться с последствиями COVID 15:26
В Москве повысили скорость на трех магистралях 15:22
Умер актер Станислав Хлавнович 15:15
Биржевая цена авиакеросина обновила исторический максимум 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 17:16
Рубрика: Власть

Зачем в Петербурге устанавливают "умные домофоны"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 246(8597)
На дверях парадных Петербурга по всему городу устанавливают домофоны нового поколения. Они снабжены видеокамерами, позволяют дистанционно открывать двери и способны оповещать жильцов о ЧП.

По данным администрации Петербурга, только в Центральном районе до конца года будет установлено свыше четырех тысяч таких устройств. Для жильцов услуга бесплатная, размер платы за домофон при установке не меняется. Программа реализуется в рамках проекта "Безопасный город".

Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков

Главным плюсом системы сами разработчики называют наличие видеокамеры высокого разрешения. Она позволяет зафиксировать всех, кто заходит в парадную и выходит из нее. Записи передаются в городской мониторинговый центр и могут по запросу быть направлены в полицию.

Также записи с камер доступны самим жильцам в течение недели. В частности, родители с помощью мобильного приложения могут отследить, вовремя ли вернулся из школы их ребенок.

В обзор камеры попадает не только придомовая территория, но и сам двор. В администрации города рассчитывают, что внедрение "умных домофонов" позволит навести порядок с парковкой во дворах, снизит количество фактов нарушения правил порядка. Так, любители распить алкоголь на лавочке автоматически попадут в поле зрения не только сотрудников городского мониторингового центра, но и всех своих соседей.

Фото: Сергей Набивачев/РГ
Как работает система "Безопасный город" на Сахалине

Программа по установке "умных домофонов" стартовала в Петербурге еще в 2019 году, тогда такие устройства появились примерно на восьми тысячах парадных в основном в северных районах города. Устройства показали себя эффективными и при поиске пропавших без вести. По камерам удавалось отследить их путь.

Еще одна особенность устройств - индивидуальные электронные ключи. Их можно получить только у установщика, заказать в киоске не получится. Таким образом, в парадную смогут попадать только жильцы.

Универсальные ключи, как и при использовании обычных домофонов, тоже есть. Их выдают работникам коммунальных служб. Но если типовой универсальный ключ легко можно скопировать в любой мастерской, то особый ключ от "умного домофона" выдается только разработчиком и имеет индивидуальный номер. Это должно снизить число посторонних, которые попадают в парадные и, например, разносят рекламные листовки.

Если спамер все-таки завладеет таким индивидуальным ключом, то существует техническая возможность его заблокировать, кроме того, станет возможным провести административное расследование, ведь будет известно, чьим ключом он пользуется.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Объекты благоустройства Чебоксар оснащают камерами "Безопасный город"

Но, несмотря на все плюсы, у "умных домофонов" есть ряд существенных минусов. В переходный период, когда устройство только устанавливается в парадных и еще не всем жильцам выданы ключи, код доступа отображается прямо на электронных табло. Так что желающим проникнуть в парадную даже никакого универсального ключа не нужно.

Второй минус - утечка данных. В марте 2019 года в Сеть просочилось видео с парадной дома на проспекте Художников. Судя по всему, там только что установили "умный домофон" и пожилая женщина на протяжении нескольких минут не могла понять, как ей попасть домой. Она плакала, кричала и даже била по устройству ботинком. Ситуацию спасли соседи, которые открыли дверь. Над эмоциями женщины, находившейся в растерянности, до сих пор глумятся пользователи соцсетей. Видео собрало более миллиона просмотров.

Петербуржцы, принимая все плюсы современных домофонов по повышению безопасности, задаются закономерным вопросом, а насколько все эти технологии защищают их частную жизнь от вторжения.

"С этими технологиями вся жизнь на виду. Если любовницу домой привести, то это сразу увидит жена", - негодуют в соцсетях петербуржцы и получают большое количество лайков.

"Раньше обо всем можно было узнать от соседок на лавочке, а теперь техника расскажет", - радуются любители все про всех знать.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"
МИД: Москва перепроверяет сведения о применении Киевом турецкого беспилотника
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать