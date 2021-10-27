Железнодорожники Пространства 1520 успешно реализуют совместные проекты

В начале октября в Черняховске Калининградской области открыт новый контейнерный терминал с названием, которое говорит само за себя: "Восток - Запад". Теперь это новая точка притяжения транспортных потоков как на пути между Азией и Европой, так и в сообщении региона-эксклава с остальной территорией России. Мир постепенно преодолевает последствия пандемии, объемы международной торговли растут, а значит, растут и потребности в транспортировке товаров.

Маршрут через Калининград - один из самых коротких и быстрых путей из Азии в Европу. Отсюда грузы могут продолжать движение как по железной дороге сразу в Польшу, так и через калининградские порты - на коротком морском плече в страны Северной Европы. В компании "РЖД" рассчитывают, что терминал "Восток - Запад" станет одним из ключевых хабов Нового Шелкового пути. На нем контейнеры будут перегружаться с подвижного состава широкой российской колеи на вагоны европейской колеи и отправляться по назначению. Перерабатывающая способность составит 450 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год.

45 процентов составляет доля железнодорожного транспорта в грузообороте России

РЖД на международной арене - один из ключевых игроков. Компания принимает участие в работе форумов, платформ и экспертных органов Международного союза железных дорог (МСЖД) по приоритетным направлениям работы, включая стандартизацию, безопасность, энергоэффективность, экологию, инновации и научные исследования, развитие пассажирских перевозок. На прошедшем недавно международном семинаре по проекту ИНТЕРТРАН, который наши железнодорожники реализуют в рамках МСЖД, было отмечено, что эта технология стала прорывным решением, которое позволило железным дорогам в отличие от других видов транспорта запустить полностью цифровые интермодальные перевозки еще в 2019 году.

ИНТЕРТРАН продемонстрировал свою актуальность и полную конкурентоспособность в период пандемии, обеспечив за январь-август 2021 года прирост объемов перевозок по новой технологии в среднем на 35 процентов. Всего с момента запуска проекта по технологии ИНТЕРТРАН перевезено более 21 тысячи контейнеров.

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) проводит работу по актуализации действующей и созданию новой нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы перевозок грузов и пассажиров в международном железнодорожном сообщении. В частности, утвержден проект соглашения и правил о перевозке контейнеров в составе контейнерных поездов в международном сообщении, устанавливающий единый порядок взаимодействия перевозчиков и операторов контейнерных поездов. В сентябре в Москве гендиректор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и председатель Комитета ОСЖД Мирослав Антонович обсудили цифровизацию перевозочного процесса и договорились продолжить совместную работу по этому направлению для оформления перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай полностью в безбумажном формате.

Представители РЖД активно сотрудничают с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), в частности, в подготовке проекта "Дорожной карты" по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР, а также реализации проекта "Евразийский агроэкспресс", направленного на развитие экспорта сельскохозяйственной продукции государств - участников ЕАЭС в Китай и в Узбекистан, а также взаимных поставок между странами Евразийского экономического союза.

Главное конкурентное преимущество Пространства 1520 - единство технологий и компетенций

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков, выступая на пленарной сессии XVI Международного форума по развитию транспортных коридоров TRANSTEC, заявил, что сегодня можно смело говорить о создании надежного сухопутного евразийского моста, проходящего по территориям государств Евразийского экономического союза. В Союзе установлены унифицированные железнодорожные тарифы и ценовые пределы для их изменения. Так, применение с 2015 года пониженных в ценовых рамках тарифов позволило снижать до половины затрат на железнодорожную перевозку грузов. Сейчас ЕЭК рассматривает новые подходы к развитию контейнерных перевозок. По словам Темирбека Асанбекова, при инфраструктурных ограничениях целесообразен переход к смешанной перевозке, при которой задействован и автомобильный транспорт, обеспечивая доставку контейнеров на последней миле.

В рамках Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества координируются основополагающие вопросы работы железных дорог Пространства 1520. Высшие органы СНГ продолжают работу по согласованию проекта Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на Пространстве 1520 до 2030 года, одобренного решением Совета в 2020 году.

"Для многих стран Пространства 1520 железнодорожный транспорт является системообразующим звеном экономики, - говорит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. - Например, доля железнодорожного транспорта в грузообороте России превышает 45 процентов, Белоруссии - 37, Казахстане - 41 процент. Но уровень межтранспортной конкуренции на протяжении последних лет постоянно растет на фоне увеличения доли автомобильного и трубопроводного транспорта и уменьшения железнодорожного. При этом Россия, Казахстан и Белоруссия являются ключевыми связующими звеньями между странами ЕС и АТР".

Сейчас на территории стран Пространства 1520 перевозки осуществляются по множеству транзитных маршрутов и коридоров, продолжает эксперт. Совместные проекты участников партнерства 1520 способствуют усилению роли железных дорог в транспортном каркасе государств, а также помогают выигрывать в межтранспортной конкуренции.

"Одним из наиболее динамично развивающихся направлений сегодня является перевозка грузов в контейнерах. В нынешнем году только на сети РЖД ожидается увеличение транзитного контейнерного потока до рекордного одного миллиона ДФЭ, что на четверть выше уровня прошлого года. Для реализации контейнерного потенциала крупнейших стран Пространства 1520 железнодорожники России, Белоруссии и Казахстана создали компанию "ОТЛК ЕРА". В 2020 году объем контейнерных перевозок Объединенной транспортно-логистической компании вырос более чем на 60 процентов и достиг 546,9 тысячи ДФЭ", - сообщил Владимир Савчук.

Гендиректор ОТЛК ЕРА Алексей Гром подчеркивает, что процессы интеграции и кооперации очень важны. Они наглядно показывают, насколько увеличиваются возможности железнодорожного сообщества в Евразии, когда оно объединяется для решения очень важных производственных и бизнес-задач, от которых, без преувеличения, зависит рост благосостояния и укрепление ведущих позиций континента Евразии в сфере логистики и транспорта. По его мнению, одно из главных конкурентных преимуществ железнодорожной инфраструктуры Евразии - это единство не только акционерного капитала, но и технологий и компетенций.