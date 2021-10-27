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27.10.2021 15:37
Рубрика: Общество

Астраханские власти восстановят водоснабжение страдающих от маловодья сел

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль ситуацию с водоснабжением сел, расположенных вдоль обмелевших ильменей. Как сообщает пресс-служба главы региона, уже начала разрешаться ситуация с обеспечением водой пяти тысяч жителей сел Наримановского района.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Ильмени, питающие водой населенные пункты, обмелели из-за экстремальной летней жары и маловодья. В результате, жители сел Линейного, Туркменки, Янго-Аскера и Курченко остались не только без технической, но и без питьевой воды, так как из кранов текла мутная жидкость с неприятным запахом. Люди обращались во все инстанции, в том числе на прямую линию к губернатору. Для решения проблемы по поручению главы региона обеспечено электроснабжение подкачивающей станции, это изменило ситуацию к лучшему.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Уровень воды в ильменях на три-четыре метра ниже, чем несколько лет назад. Решение проблемы нам видится в ежегодном хорошем паводке и постоянной подкачке воды с июня по октябрь. Тогда проблем с водой не будет, она будет хорошая, чистая. А не будет воды - не будет и жизни, придется всем переезжать отсюда, - считает глава Линейнинского сельсовета Шамиль Зайнутдинов.

Проблема с водоснабжением актуальна не только для Наримановского района, а в целом для Астраханской области. Этот вопрос не решался долгие годы, при том, что, по мнению губернатора Игоря Бабушкина, он - в числе приоритетных. Ильмени - стратегически важные водные артерии: они рассчитаны не только на нужды населения, но и напрямую связаны с пополнением биоресурсов Волги. В ильмени вместе с паводком рыба заходит на нерест. И если воды мало, то рыбная молодь не может дойти до "большой воды" и погибает.

В рамках прямой линии глава региона отметил, что подкачка ильменей - это временное, локальное решение. В перспективе предстоит подготовить устойчивую схему подачи воды в населенные пункты.

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