Астраханские власти восстановят водоснабжение страдающих от маловодья сел

Ильмени, питающие водой населенные пункты, обмелели из-за экстремальной летней жары и маловодья. В результате, жители сел Линейного, Туркменки, Янго-Аскера и Курченко остались не только без технической, но и без питьевой воды, так как из кранов текла мутная жидкость с неприятным запахом. Люди обращались во все инстанции, в том числе на прямую линию к губернатору. Для решения проблемы по поручению главы региона обеспечено электроснабжение подкачивающей станции, это изменило ситуацию к лучшему.

- Уровень воды в ильменях на три-четыре метра ниже, чем несколько лет назад. Решение проблемы нам видится в ежегодном хорошем паводке и постоянной подкачке воды с июня по октябрь. Тогда проблем с водой не будет, она будет хорошая, чистая. А не будет воды - не будет и жизни, придется всем переезжать отсюда, - считает глава Линейнинского сельсовета Шамиль Зайнутдинов.

Проблема с водоснабжением актуальна не только для Наримановского района, а в целом для Астраханской области. Этот вопрос не решался долгие годы, при том, что, по мнению губернатора Игоря Бабушкина, он - в числе приоритетных. Ильмени - стратегически важные водные артерии: они рассчитаны не только на нужды населения, но и напрямую связаны с пополнением биоресурсов Волги. В ильмени вместе с паводком рыба заходит на нерест. И если воды мало, то рыбная молодь не может дойти до "большой воды" и погибает.

В рамках прямой линии глава региона отметил, что подкачка ильменей - это временное, локальное решение. В перспективе предстоит подготовить устойчивую схему подачи воды в населенные пункты.