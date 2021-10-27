Чиновникам нужен код

Томский губернатор Сергей Жвачкин потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 государственных и муниципальных служащих. К отказавшимся от прививки чиновникам будут приняты жесткие меры.

- Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться, - заявил глава региона на аппаратном совещании.

Заболеваемость коронавирусом в регионе растет. Только в течение последних трех недель количество выездов бригад "скорой" увеличилось на 30 процентов. По данным эпидемиологов, уровень привитых в Томской области крайне мал для создания коллективной защиты от COVID-19. Прививки поставили пока только около 40 процентов томичей.

Но после того как в регионе ввели ряд ограничительных мер, ситуация несколько изменилась.

- В последние недели Томская область значительно увеличила темпы вакцинации, наверстывая упущенное, - рассказал Сергей Жвачкин. - Томичи, северчане, жители других городов и районов активно идут и в мобильные, и в стационарные прививочные пункты. Однако при этом меня возмущает позиция некоторых чиновников.

Как оказалось, часть муниципальных служащих до сих пор не явилась в прививочный кабинет. Они работают без сертификатов и QR-кодов.

Губернатор напомнил своим подчиненным о том, что вакцинация для них носит обязательный характер. А спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий. Не имеющих QR-кодов государственных и муниципальных служащих в Томске будут отстранять от работы.

На вершину без вируса

Чтобы попасть на канатную дорогу курорта Эльбрус туристам нужно будет предъявить персональный QR-код или оригиналы справок. Решение ввести дополнительные ограничения для тех, кто хочет посетить высочайшую вершину Европы, ранее приняло руководство Кабардино-Балкарии.

В госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" (КСК) пояснили: "Показывать необходимо именно подлинники справок и документов, удостоверяющих личность. QR-код можно распечатать или показать в электронном виде. Эти требования распространяются на гостей от 18 лет", - уточнили в КСК.

Пока горнолыжный сезон не начался, документы следует показывать на кассе во время покупки экскурсионных билетов. А позже, когда склоны Эльбруса покроются снегом и начнется сезон, проверку организуют в предкассовой зоне для экономии времени. Подтвердив право на поездку, гости получат специальные браслеты, которые достаточно предъявить при покупке или активации ски-пасса.

Купить билет и попасть на канатную дорогу можно только в средствах индивидуальной защиты. Причем разрешены как медицинские маски, так и балаклавы, в которых обычно катаются горнолыжники. В кабинку канатки рекомендуют садиться не более четырем пассажирам, чтобы сохранить социальное дистанцирование. А тем, кто не будет соблюдать правила курорта, могут заблокировать ски-пасс. "Сейчас думаем о возможности внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на коронавирус. На основании отрицательных результатов экспресс-теста также можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона", - заявил гендиректор "КСК" Хасан Тимижев.

Не обойдется и без обязательной дезинфекции - на перронах канатной дороги установлены санитайзеры, а помещения общего пользования регулярно дезинфицируются.

Севастополь уходит на пост

На въездах в Севастополь с 30 октября по 7 ноября установят посты, попасть в город можно будет лишь с QR-кодом или сертификатом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 либо перенесенное заболевание. Проверять будут всех, в том числе пассажиров автобусов, поездов и электричек. Власти города считают, что это поможет снизить поток туристов. "Мы устанавливаем нерабочие дни, чтобы изменить ситуацию с ковидом. Наплыв людей без прививок нам в этот период точно не нужен", - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Проверки также коснутся жителей Севастополя: они не смогут выехать за пределы города, если не прошли вакцинацию или не переболели ковидом. Люди, которые временно находились в Севастополе, в том числе туристы, смогут покинуть город свободно. Медотвод не будет основанием для проезда через посты, поскольку людям, у которых есть противопоказания к прививке, в нерабочие дни рекомендовано находиться на самоизоляции.

Посты установят на трассе "Таврида", в районе сел Гончарное, Терновка, Орловка, Фронтовое, а также на железнодорожном вокзале. На них будут работать сотрудники департамента общественной безопасности Севастополя, УМВД, общественники и народные дружинники. Они проверят документы и измерят температуру. Тех, у кого не будет оснований для проезда, отправят назад. "Мы не бросим человека на дороге, но обратный проезд он должен обеспечить сам, - сказал замдиректора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

Без сертификата, QR-кода можно проехать в экстренном случае, который должен быть подтвержден документами. Также требования не распространяются на тех, кто работает в экстренных службах или перевозит грузы. Систему кодов в Севастополе ввели с 15 октября. С 30 октября по 7 ноября в городе закроют общепит, учреждения культуры и спорта, салоны красоты и другие объекты сферы услуг и торговли.