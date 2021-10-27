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27.10.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

Глава СКР поручил разобраться в отказе возвращать скифское золото в Крым

Текст: Тимофей Борисов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с невозвращением скифского золота четырем крымским музеям.

На сайте ведомства указано, что в связи с вывозом более 2 тысяч артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Помимо этого, Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и досконально изучить ситуацию.

Речь о коллекции скифского золота, которая незадолго до вооруженного переворота на Украине в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку "Крым - золото и секреты Черного моря".

Несмотря на то, что даже в самом названии выставки нет даже упоминания об Украине, суд отказал в выдаче сокровищ крымским музеям, где эти экспонаты хранились с момента их нахождения в крымской земле.

Позиция российской стороны заключается в необходимости возвращения музейных предметов туда, откуда они были вывезены, то есть в Крым.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Ситуация вокруг скифского золота

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