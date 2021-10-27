Как регионы ЮФО ужесточают меры безопасности на пике пандемии

В Ростовской области из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 введены дополнительные ограничения. QR-коды потребуется предъявлять не только в заведениях общепита, но и при посещении кинотеатров, театров, музеев, санаториев, аквапарков, цирков, бассейнов и спа-салонов.

С 20 октября карантин и ПЦР-тесты обязательны для всех прибывающих в регион. "Граждане, уехавшие из Ростовской области и отсутствующие более 72 часов, по возвращении обязаны пройти ПЦР-тестирование и обеспечить самоизоляцию до получения результата", - говорится в сообщении правительства региона.

Исключение делается только для граждан, имеющих сертификаты о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательные результаты ПЦР-теста. Освобождаются от карантина также транзитные пассажиры. Однако с 30 октября медицинские документы будут необходимы при входе в гостиницу и заселении.

Обязательный масочный режим вводится для сотрудников и студентов колледжей. Из-за большой загруженности коечного фонда в 27 муниципалитетах региона приостанавливается плановая госпитализация.

Напомним, для борьбы с коронавирусной инфекцией в июле была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Иммунизации подлежали работники сферы услуг, государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет и индивидуальные предприниматели. Однако остановить развитие пандемии не удалось.

- Эпидемическая ситуация в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В настоящее время сохраняется высокий риск распространения коронавирусной инфекции, - отметил 9 октября главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

После чего было решено распространить обязательную вакцинацию на волонтеров, работников промышленных предприятий, сотрудников гостиничной и туристической сферы, курьеров.я, число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 606 человек, за сутки выздоровели 540 граждан.

В регионе от инфекционной болезни проходят лечение свыше 16 тысяч человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 7555 жителей области. Для борьбы с коронавирусной инфекцией на Дону развернуто 34 моногоспиталя на 5079 мест. Тем не менее загруженность коечного фонда достигла 91,1 процентов.

Волгоград: в автобус - со справкой

С 25 октября все предприятия общественного питания обслуживают посетителей только при наличии документов о вакцинации или отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19. На посетителей до 18 лет, а также тех, кто переболел за последние полгода, эта мера не распространяется. Но в объектах общепита и в ТРЦ приостановили доступ к бесплатным публичным точкам вайфая, чтобы сократить длительность нахождения молодежи в этих местах.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что без сертификата о прививке невозможно посещение бань и саун. Исключение опять же только для переболевших. Продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области допустима исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании. Мера не распространяется на несовершеннолетних пассажиров. В служебные командировки организации могут направлять только привитых работников.

По состоянию на 25 октября в регионе было 101459 заразившихся коронавирусом и 3383 умерших.

Астрахань: без прививки не пустят на работу

Главный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников ряда отраслей в связи с ростом заболеваемости.

Прививку должны сделать специалисты, которые трудятся в образовании, здравоохранении, соцзащите, торговле, общепите, ЖКХ, на транспорте, включая водителей маршруток и такси. Также обязательная вакцинация ждет сотрудников почты, адвокатских и нотариальных контор, банков, парикмахерских, химчисток, салонов красоты, гостиниц, фитнес-клубов, бассейнов. Кроме того, прививку должны сделать работники культуры, в том числе сотрудники кинотеатров, библиотек, турфирм и все без исключения чиновники.

Как сообщается на официальном портале областного правительства, пройти первый этап вакцинации они должны до 10 ноября, второй - до 10 декабря. Кто не сделает прививку, будет отстранен от работы.

Кроме того, при посещении санаториев, закрытых кафе, массовых спортивных и культурных мероприятий, а также кинотеатров посетители должны предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенном менее полугода назад COVID-19. Неделю назад в этот список также входил результат ПЦР-теста на коронавирус, но теперь эта норма исключена. По словам Людмилы Носковой, результат ПЦР не может быть стопроцентной защитой от заражения окружающих, так как человек может заболеть сразу после сдачи анализа.

На 26 октября в регионе 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 65269 заболевших. Скончались 1929 человек.

Махачкала: больше 150 человек не собираться

В Дагестане после некоторой стабилизации заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь растет. Всего в медучреждениях развернуто около 2800 коек. Большинство из них заполнены: на конец прошлой недели в них проходили лечение 2200 человек.

По словам руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Николая Павлова, наибольший удельный вес заболевших приходится на возрастную группу 30 - 59 лет, увеличилось количество болеющих среди тех, кому за 60, а также среди детей. Причем, заболев, многие люди не сразу обращаются за медицинской помощью, а значит, не изолируются и становятся разносчиками инфекции.

В республике действуют следующие ограничения, связанные с COVID-19: запрещена работа организаций общепита с 23:00 до 06:00, установлен режим изоляции для граждан старше 65 лет, запрещены любые массовые мероприятия, где участников более 150 человек. На открытых верандах разрешается нахождение групп людей, если плотность заполнения не превышает четыре квадратных метра на человека. Обязательно ношение маски на транспорте и при посещении общественных мест.

Но масочный режим практически не соблюдается, как и другие ограничения. Несмотря на запрет, проводятся массовые свадьбы и корпоративы. В связи с этим власти готовы пойти на новые, более жесткие ограничения.

Руководитель управления Роспотребнадзора предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также рассмотреть возможность введения при посещении ряда учреждений QR-кода.

Одной из главных причин роста заболеваемости, по мнению властей, является низкий уровень вакцинации населения. Сейчас в Дагестане привиты около 480 тысяч человек, что составляет всего 27 процентов от общего количества подлежащих вакцинации.

Если рост заболеваемости продолжится, больницы могут не выдержать наплыва больных. Уже сейчас остро стоит вопрос обеспечения медучреждений кислородом.

- Меры для этого в учреждениях приняты. Пока кислорода хватает, но потребность может возрасти. В этой связи мы уже выработали механизм перераспределения кислорода между учреждениями с учетом загруженности пациентами или же острой нехватки. Дополнительно в республику поставлено 398 медицинских концентраторов кислорода, которые позволяют поддерживать пациентов с менее тяжелыми формами заболевания, - рассказала врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

По состоянию на 25 октября в регионе было 55059 заразившихся коронавирусом и 2713 умерших.