Как жители астраханского села Успех сохранили старинные обычаи

Их прапрадеды уехали из России еще в XVII веке, опасаясь преследования за старообрядчество, а деды спустя 300 лет вернулись восстанавливать родину после войны. Часть общины, носившей название липоване, обосновалась в селе Успех на одном из дельтовых островов в Астраханской области. Они не только сохранили, но и преумножили свои традиции: построили церковь, открыли музей и создали ансамбль, песни которого теперь звучат по всей стране.

Душевные, мелодичные песни липоване не только не растеряли за 300 лет жизни на чужбине, а еще и привезли обратно домой Фото: Максим Коротченко/РГ

О том, что в часе езды от Астрахани целое село живет самобытной историей и культурой, не поверишь, пока сам не побываешь там. На первый взгляд, никаких диковинок: дома с разноцветными ставенками, речка, рыбацкие лодки.

- Рыбы здесь водилось уйма! - рассказывает местный старожил, 91-летняя Агафья Кузьминична Веревкина, или, как ее все ласково называют, баба Ганя. Родилась баба Ганя в эмиграции, в румынском селе Каменка, там и в соседнем Серикее до Великой Отечественной войны жили уехавшие из России липоване.

- Почему липоване? Когда наши прадеды бежали, нашли место, где мно-о-ого лип росло, - утверждает Агафья. - Мне 16 лет исполнилось, я только замуж вышла, а в семье - все рыбаки. Свекор сказал: "Собираемся, возвращаемся на родину".

Больше 80 лет бабе Гане на вид ни за что не дашь. А как затянет песню, так можно еще десяток скинуть.

- Когда я услышала, как они поют, это было что-то! - рассказывает жительница Успеха Елена Четикова, раскладывая по тарелкам плячинду, традиционное липованское угощение из бездрожжевого теста. 35 лет назад Елена организовала с местными бабушками ансамбль "Старинушка". Гости со всей округи стали приезжать слушать душевные, мелодичные песни, которые за 300 лет жизни на чужбине липоване не только не растеряли, а еще и привезли обратно домой. Заинтересовались даже ученые.

- Репертуар липован вошел в наш учебный процесс, весь первый курс поет, - рассказала "РГ" завсекцией "Народное пение" Астраханской государственной консерватории, преподаватель колледжа культуры и искусств Ольга Иванова. - Культура липован очень богатая и хорошо сохранилась в Успехе благодаря бережливому отношению жителей села. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше жителей могли с ней познакомиться.

В бывшей школе теперь музей старообрядчества, единственный в регионе.Его собрали жители, которые принесли вещи своих бабушек и дедушек. Фото: Максим Коротченко/РГ

Вокруг липованских песенников стали образовываться новые народные коллективы.

- "Ай, дари-дари-думба-думба" знают, наверное, уже везде, - рассказывает основательница фольклорного ансамбля "Веретено" Светлана Тарнавчик. - Мы ее возили на фестивали в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Самару, Краснодарский край.

Благодаря песне липоване даже церковь построили.

- Наши потомственные батюшки из Серикея, которые после переезда обжились на Кубани, прознали, что здесь их родственники. Приехали и говорят: "Как же вы столько времени живете без церкви?" Благословили нас, и мы за полтора года ее возвели, - говорит липованка Татьяна Бондарева. - Деньги быстро собрали, глава села помог с материалом, рабочими, а губернатор колокол подарил.

После этого жизнь в Успехе стала еще успешнее. Селянам удалось уговорить власти не сносить здание бывшей школы. На свои деньги люди сделали ремонт и организовали центр досуга. Теперь здесь библиотека и музей старообрядчества, единственный в регионе. Жители принесли сюда вещи, что остались от бабушек и дедушек: вышитую венчальную рубаху начала века, обязательный атрибут одежды всех старообрядцев - пояс, кровать с кружевами-подзорниками и инициалами молодоженов, самовар, дубовую бочку, стеклянную "четверть" для вина и другую бытовую утварь.

Фото: Максим Коротченко/РГ

В центре селяне собираются на каждый праздник: на старый Новый год, Масленицу и Покров, тот самый день, в который липоване 74 года назад высадились на астраханской земле.