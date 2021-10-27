Крымчане с начала года написали более 70 жалоб на брак при капремонте домов

В Феодосии жильцы пятиэтажки на улице Федько, 64, пали жертвами незавершенного капремонта кровли. В декабре прошлого года ремонтники, намереваясь подготовить часть крыши к будущему ремонту, сняли слой старого покрытия (рубероида) - и исчезли на три недели. На этот период пришлась череда проливных дождей. Через три недели ремонтники объявились и - нет, не завершили ремонт, а положили на месте будущих работ временную латку (железный лист), залив пространство между латкой и крышей монтажной пеной. С тех пор фактически никаких работ на крыше не проводилось, квартиры под этим участком кровли периодически подтапливает.

Увы, этот случай не единственный. В январе-сентябре 2021 года Государственная жилищная инспекция РК зафиксировала в республике 71 случай, связанный с претензиями к качеству работ в рамках капремонта и срокам их выполнения. Всего за этот период инспекторы проверили качество работ в 100 многоквартирных домах на территории 21 муниципалитета. В то время как в 2020 году - в 337 домах на территории 24 муниципалитетов. По итогам проверок в прошлом году Государственная жилищная комиссия РК выдала региональному оператору 30 предписаний об устранении нарушений действующего законодательства, в том числе три - повторно.

В комментарии "РГ" председатель автономной некоммерческой организации "ЖКХ контроль РК" Анатолий Петров рассказал, что в предыдущие годы брак при проведении капремонта многоквартирных домов встречался значительно чаще.

- Но министерство ЖКХ Крыма формирует реестр квалифицированных подрядчиков, - пояснил глава организации. - Из него постепенно убирают недобросовестных, в списке остаются те, кто квалифицированно и профессионально ремонтирует дома.

По оценкам Петрова, чаще всего жильцы МКД сталкиваются как раз с некачественным ремонтом кровли.

- Также встречаются проблемы с ремонтом фасадов, - уточнил он. - Притом, что, как правило, уже научились грамотно ремонтировать фасады. Несколько лет назад поступало много обращений, связанных с ненадлежащим ремонтом лифтов. С появлением реестров квалифицированных подрядчиков фирмы-однодневки стали отсеиваться.

Председатель совета дома на улице Федько Евгения Онищенко рассказывает, что пятиэтажке 43 года, а степень износа здания - 50 процентов.

- 13 ноября 2020 года представители подрядчика приступили к работам: они сняли рубероид на участке размером один метр на 11 метров, расположенный над пятью квартирами, - рассказывает она. - В результате работ посередине участка образовалась в бетонной стяжке дыра диаметром около двух метров. Первого декабря дыру они кое-как заделали, а затем неожиданно пропали на 20 дней. Именно в эти дни над Феодосией пролились дожди. Не дожидаясь их, мы сразу обратились в городскую администрацию с просьбой повлиять на подрядчика, чтобы тот ускорил ремонтный процесс. Там, однако, заверили, что он знает, что делает и, в конце концов, несет ответственность за все и в случае затопления крыши и протекания потолка в квартирах готов покрыть расходы жильцов на необходимый внутри косметический ремонт.

За четыре дня до нового 2021 года около восьми утра у подъезда, в котором есть выход на крышу, появилась группа людей с мешком, набитым огромными дюбелями.

- Человек десять, наверное, - вспоминает жительница дома Ирина Кодрикова. - Они вереницей помчались на крышу. Мы с соседями - за ними. Спрашиваем: что делать будете? Отвечают: дюбелями прикрепим к крыше мембранную кровлю. Услышав об этом, мы стали им всячески препятствовать. Не будучи строителем, я почитала о том, что такое мембранная кровля и каковы способы ее укладки. И чтобы просто навалить и дюбелями накрыть - так не делают, несмотря на несколько способов монтажа. А если ее некорректно положить, под мембраной образуется грибок, которым в результате покрывается потолок в расположенных под крышей помещениях.

В итоге рулоны мембраны вместе с дюбелями остались на крыше, вблизи вскрытого менее чем месяц назад участка, а сомнительные строители отправились восвояси.

- Когда ремонтники заявились с мешком дюбелей, мы звонили и в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК, и в администрацию Феодосии, намереваясь прояснить ситуацию, - продолжает глава совета дома Евгения Онищенко. - Но нас нигде не слышали. После того, как 30 декабря 2020 года истек срок выполнения работ, и в администрации, и в фонде нам рекомендовали перенести капремонт на 2021-й. Мы и приняли такое решение на общем собрании жильцов.

По словам Евгении, затем на место прибыла межведомственная комиссия, в которую наряду с жильцами дома вошли представители подрядчика, управляющей компании "ЖЭК N5", администрации Феодосии и Регионального фонда. Она составила акт осмотра кровли. При участии специалистов управляющей компании ремонтники из подрядной организации замазали проблемный участок кровли мастикой.

Когда же жильцы дома сообщили о дырявой крыше главе Крыма Сергею Аксенову, с ними связался глава Феодосийской администрации Сергей Бовтуненко.

- Мэр сказал, что наш многоквартирный дом включен в проект краткосрочного плана на 2021 год, - говорит Евгения. - Но позже нашего дома в плане не оказалось. В региональном фонде заявили, что дом включили в проект краткосрочного плана реализации Региональной программы капремонта на 2022-2024 годы.

В фонде, правда, признали, что жильцы вольны сами выбрать кровельное покрытие и, подтвердив свой выбор протоколом общего собрания, уведомить его об этом. А договор с подрядчиком, который лишь снял покрытие с упомянутого участка крыши, региональный оператор расторг из-за просрочки работ и решения жильцов перенести ремонт на 2021 год.

Тем временем уже почти 11 месяцев пресловутый участок кровли остается вскрытым, несмотря на заплатки. В квартирах под ним периодически продолжается течь. В квартире Ирины Кодриковой от влаги пострадала лишь одна комната. У ее соседки - вся квартира. По словам Ирины, мастер из управляющей компании признался ей, что ни он сам, ни его коллеги толком не знают, как ремонтировать мембранную кровлю: "В крайнем случае мы ее можем попросту содрать!"

Официально

Ольга Фольмер, начальник отдела по реформированию ЖКХ и эксплуатации жилого фонда управления городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии:

- По объективным и субъективным причинам жильцы не согласились с предложенной подрядчиком технологией монтажа кровли, провели общее собрание, на котором отказались от капитального ремонта кровли. По объективным и субъективным причинам (среди которых главная - финансовая) регоператор исключил этот дом из плана на 2021 год. Ремонт кровли запланирован на 2022 год. Управляющая компания при подготовке дома к отопительному сезону выполнит работы по устранению протечек.