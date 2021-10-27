Центр Советского района в Ростове-на-Дону является излюбленным местом отдыха горожан. А сейчас он преображается, и совсем скоро пустующее место рядом с районной администрацией на проспекте Коммунистическом, в парке имени города Плевен, станет спортивно-игровым центром для детей всех возрастов. Для родителей также предусмотрят комфортные стилизованные зоны, где можно подождать ребенка, сидя в тени.

В новом городке не будет привычных аттракционов, на которых можно покататься всего пару минут. Все рассчитано на активные игры, полезные для физического развития. Причем зоны масштабного детского игрового комплекса будут разделены по возрастам. Так что здесь найдут, чем заняться, и трехлетние малыши, и подростки, для которых придумали множество игровых элементов: домики, горки, лабиринты.

Местные жители ждут игровой городок и с интересом следят за его монтажом, который должен завершиться к весне. Яркие, объемные конструкции, возводящиеся у всех на глазах, привлекают внимание.

- Идея просто замечательная! - говорит Галина Григорян, мама двух малышей. - В микрорайоне много домов, семей с детьми, и именно игровых зон здесь не хватало. Уверена, мы станем постоянными посетителями.

Парк имени города Плевен был заложен в 70-х годах прошлого века в знак советско-болгарской дружбы. Плевен является городом-побратимом Ростова-на-Дону. Тогда болгарская делегация подарила ростовчанам саженцы, которые высадили на аллее. Так родилась Аллея Роз, находящаяся на противоположной стороне проспекта. Какое-то время эффектные цветы и правда ее украшали. Но потом осталось одно название. Да и побратимские связи постепенно стали сходить на нет.

Однако с 2003 года парк буквально обрел вторую жизнь, когда его благоустройством и содержанием занялось ООО "МИВ". Появились новые лавочки, красивые фонарные столбы, тротуары выложили плиткой. В уютных кафе и ресторанах в парке теперь можно перекусить или провести мероприятие.

Здесь поработали также грамотные дендрологи. При проектировке и высадке молодых деревьев старые старались по возможности сохранить. А главное, восстановлен исторический розарий.

- В этом году мы обновил парк новыми сортами роз, добавив три с половиной тысячи кустов. Весной будет организована грамотная система полива, чтобы своим цветением и ароматом цветы радовали посетителей большую часть года, - говорит директор парка имени города Плевен Мария Пригородова.

Весной на Аллее Роз появится великолепный новый фонтан. Восстанавливать разрушенный старый оказалось нецелесообразным. Было решено построить новый плоскостной светомузыкальный. Его эскиз уже утвержден. Его выбрали сами ростовчане из трех предложенных вариантов.