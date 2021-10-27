Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:19 27.10.2021

Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков

В третьем квартале регионы восстановили права почти 11 тысяч обманутых дольщиков. Такие данные приводит Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Дольщики домов у аэропорта "Внуково" смогут въехать в квартиры

10,7 тысяч дольщиков купили квартиры в 89 проблемных домах.

Восстановление прав 6,1 тысяч человек по 25 домам было предусмотрено "дорожными картами" регионов на третий квартал, рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев.

"По остальным гражданам решения регионами были приняты сверх запланированных мероприятий", - отметил он.

В то же время, отмечает пресс-служба фонда, всего за третий квартал регионы планировали восстановить права 13,3 тысяч человек по 69 проблемным объектам.

Среди регионов, которые выполнили намеченный на квартал полностью или частично - Волгоградская, Калужская, Ленинградская, Московская области, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия.

Среди регионов, которые восстановили права граждан сверх заявленных в дорожных картах на планов - Архангельская, Липецкая, Омская, Ярославская области, Краснодарский, Пермский края.

Сейчас читают

ЖКХ
06:00

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

Есть случаи, когда собственник квартиры вправе просить перерасчет оплаты коммунальных услуг у управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. И сократить итоговую сумму. Как это делается, рассказала эксперт "РГ"

Ипотека
25.10.2021

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Увеличить лимит кредитов по программе льготной ипотеки c 3 до 4 млн рублей предложил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Но эксперты считают, что суммы в 4 млн тоже будет недостаточно

ЖКХ
25.10.2021

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Жильцам многоквартирных домов очень важно выбрать надежную управляющую компанию и не попасть на крючок мошенников. Эксперт комитета ТПП РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян рассказала, как можно проверить УК на надежность