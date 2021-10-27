Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков

В третьем квартале регионы восстановили права почти 11 тысяч обманутых дольщиков. Такие данные приводит Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

10,7 тысяч дольщиков купили квартиры в 89 проблемных домах.

Восстановление прав 6,1 тысяч человек по 25 домам было предусмотрено "дорожными картами" регионов на третий квартал, рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев.

"По остальным гражданам решения регионами были приняты сверх запланированных мероприятий", - отметил он.

В то же время, отмечает пресс-служба фонда, всего за третий квартал регионы планировали восстановить права 13,3 тысяч человек по 69 проблемным объектам.

Среди регионов, которые выполнили намеченный на квартал полностью или частично - Волгоградская, Калужская, Ленинградская, Московская области, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия.

Среди регионов, которые восстановили права граждан сверх заявленных в дорожных картах на планов - Архангельская, Липецкая, Омская, Ярославская области, Краснодарский, Пермский края.