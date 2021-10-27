Сбежавший из психлечебницы Астрахани бандит перепилил решетку

Астраханские силовики ищут сбежавшего из местной психиатрической больницы 39-летнего уроженца Чечни Магомеда Алханова, отбывавшего в регионе срок за бандитизм. Преступника привезли в лечебницу под охраной для прохождения медицинской экспертизы по еще одному уголовному делу - о нападении банды Басаева и Хаттаба на псковских десантников в феврале 2000 года.

Следком в ходе расследования стал подозревать, что в числе нападавших на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ был в том числе Алханов. Ему планировали предъявить обвинение в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Как удалось сбежать такому опасному преступнику, да еще в дневное время, сейчас выясняется. По информации "РГ", подследственный перепилил решетку. Сейчас к поискам преступника подключен весь гарнизон астраханской полиции, Росгвардия, ФСБ и УФСИН.

Для руководства операцией и координации действий развернут полевой оперативный штаб, ситуацию контролирует лично начальник УВД области Игорь Ромашкин. Правоохранители с собаками прочесывают местность, осматривают заброшенные здания, тормозят транспорт и распространяют ориентировки с приметами преступника: худощавое телосложение, белая борода. Одет в спортивный костюм и черные кроссовки.

Бандита объявили в федеральный розыск. Обо всех подозрениях насчет его местонахождения следует сообщать в дежурную часть астраханского УМВД по телефонам: 112, 102, 8-8512-40-01-16.