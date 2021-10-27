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27.10.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В Астрахани из психлечебницы сбежал боевик из банды Басаева и Хаттаба

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ ведут поиски сбежавшего из психиатрической больницы 39-летнего Магомеда Алханова, который проходил там экспертизу.

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Мужчина, ранее осужденный по статье "Бандитизм", подозревается в том, что состоял в банде Басаева и Хтаттаба и участвовал в нападении на псковских десантников.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, побег из под стражи произошел 26 октября.

"В поисковых мероприятиях задействован весь личный состав гарнизона астраханской полиции. Ситуация находится на личном контроле у руководства УМВД России по Астраханской области", - сообщили в ведомстве.

Полиция просит население сообщать о всех подозрительных лицах телефонам 112, 102, 8-8512-400116. К поиску преступника привлечены беспилотные аппараты и расчеты с кинологами.

Напомним, что 29 февраля 2000 года банда боевиков под руководством Басаева и Хаттаба напала на десантников роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ под Улус-Кертом. В результате боя погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения.

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