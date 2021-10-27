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27.10.2021 13:37
Рубрика: Общество

В краснодарской клинике появился роботизированный хирург-онколог

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарской краевой клинической больнице №1 начал работать робот-хирург-онколог Da Vinci нового поколения. Это вторая подобная роботизированная система, которая теперь применяется в НИИ ККБ №1 им. С.В. Очаповского, сообщается на официальной странице больницы в Instagram.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Роботизированную систему Da Vinci приобрели в рамках региональной госпрограммы "Развитие здравоохранения", стоимость составила более 300 миллионов рублей.

По словам руководителя краевой клинической больницы №1 (ККБ №1), Героя Труда России Владимира Порханова, операции, которые врач-хирург выполняет с помощью робота, малотравматичные, а процесс восстановления пациента значительно уменьшается.

- Величина разрезов, сделанных с помощью Da Vinci, не превышает одного сантиметра, - сказал Порханов. - Уже через несколько часов пациент может ходить и ухаживать за собой. Отсюда и уменьшение срока госпитализации. Благодаря столь тонкой и ювелирной работе снижается риск инфекций и послеоперационных осложнений.

Робота используют для хирургических вмешательств по семи основным направлениям: торакальному, абдоминальному, колоректальному, сосудистому, гинекологическому, кардиологическому, а также при хирургии головы и шеи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Важно, что ранее по трем последним направлениям в больнице не имели возможности оперировать с привлечением робота.

Машина данной модели, которая появилась в кубанской клинике, стала пятой в стране. Чрезвычайно значимым показателем является то, что краевые хирурги обладают всей необходимой квалификацией, чтобы оперировать с помощью системы Da Vinci, ведь это очень сложная техника и работать на ней может далеко не каждый медик в стране.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Роботы: настоящее и будущее Онкология: как победить рак

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