В Ростовской области на 10 дней закроют непродовольственные магазины

С 28 октября в Ростовской области введены дополнительные противоэпидемические ограничения. Приняты соответствующие изменения в постановление №272, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов - за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости. Определен перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать наряду с продовольствием.

При этом разрешаются продажи дистанционным способом. Приостанавливается работа ярмарок, за исключением продовольственных. Аптеки, а также предприятия, оказывающие услуги связи, будут продолжать работать.

Предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в период с 21:00 до 6:00. Однако для них оставлена возможность осуществлять доставку либо работать на вынос.

Полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий. Исключение составят театры и музея, которые примут посетителей с соблюдением всех санитарных требований.

Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос. Приостанавливается также оказание ветеринарных и стоматологических услуг, они могут работать только в режиме экстренной помощи. Закрываются по 7 ноября школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.

И до 30 ноября продлена приостановка реализации дополнительных образовательных программ для детей в возрасте до 18 лет. Это ограничение теперь распространено на все организации, реализующие такие программы, независимо от их формы собственности.