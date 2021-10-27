В Волгограде ввели недельный запрет на посещение стоматолога

Оперативный штаб Волгоградской области ввел дополнительные антиковидные меры, сообщили в пресс-службе администрации региона.

С 30 октября устанавливают режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, а также неработающих людей с хроническими заболеваниями. Исключение составляют вакцинированные от коронавирусной инфекции, а также те, кто перенес заболевание не более шести календарных месяцев назад.

Работодателей обязали перевести на четыре недели на дистанционную работу всех сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания. С 23:00 до 06:00 запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания (за исключением готовки на вынос и доставки заказов). Приостановлено действие свободных от COVID-19 зон в предприятиях общественного питания и культурно-досуговых учреждениях. Заполняемость залов не должна превышать 50 процентов. С 30 октября по 7 ноября решено приостановить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. Не будут работать физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, бани и сауны. Фитнес-центры посещать разрешено, но посетителям, как и сейчас, надо предъявить документ о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Это не распространяется на несовершеннолетних, а также переболевших коронавирусом за последние полгода.

Закрывают кинотеатры, концертные залы, цирк, дома культуры. А вот театров и музеев запрет не коснется. Также оперштаб уточнил, что нельзя проводить концерты в кафе и ресторанах. Останавливаются и аттракционы в парках культуры и отдыха, в торгово-развлекательных центрах, аквапарках.

Придется отложить и поход к стоматологу, за исключением неотложных случаев.

Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на детей и подростков). При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь аналогичные документы. Эти ограничения не распространяются на предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30 процентов.