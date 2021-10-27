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27.10.2021 10:57
Рубрика: Власть

Вице-премьер Марат Хуснуллин обсудил с главами субъектов развитие регионов ЮФО

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, провел совещание с главами субъектов ЮФО и представителями федеральных министерств. Ключевой темой обсуждения стали приоритетные проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов юга.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Адыгею на совещании представил глава республики Мурат Кумпилов. Также в его работе приняли участие премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, руководитель администрации главы РА и Кабинета министров региона Владимир Свеженец, руководители отраслевых министерств.

Фото: Алексей Гусев
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Открывая мероприятие, Марат Хуснуллин подчеркнул, что результатом совместной работы должен стать рост валового регионального продукта, доходов населения, объема внебюджетных инвестиций и числа занятых граждан в субъектах округа.

Затем были рассмотрены представленные регионами проекты, необходимые для динамичного развития территорий.

"От Адыгеи заявлено пять проектов, в том числе три - с использованием инфраструктурного бюджетного кредита, одобренных нами ранее, и два новых проекта. Это строительство всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" и строительство молочно-товарного комплекса на 3000 голов дойного стада", - отметил Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ заслушал информацию ответственных министерств и ведомств о проводимой работе по этим инвестпроектам.

В свою очередь Мурат Кумпилов подтвердил актуальность и значимость заявленных проектов для дальнейшего социально-экономического развития республики.

По итогам совещания все представленные проекты от Республики Адыгея получили поддержку.

В частности, речь идет о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", который обеспечит более двух тысяч новых рабочих мест. В рамках проекта планируется построить гостиницы для проживания не менее 5000 человек в сутки, пункты питания и объекты жизнеобеспечения, более 36 километров трасс, 13 современных канатных дорог, сноупарк, трассу для беговых лыж.

Еще один значимый проект - создание промышленной зоны на территории Тахтамукайского района. Его реализация позволит к 2030 году привлечь около 10 миллиардов рублей инвестиций, создать свыше двух тысяч новых рабочих мест.

Также приоритетными для развития региона являются продолжение строительства на территории Майкопского района молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока, возведение инженерной и социальной инфраструктур для комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в городе Майкопе, строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна".

В ходе совещания вице-премьер РФ дал ряд поручений профильным министерствам по развитию транспортной сети юга России, вводу жилья, а также поставил задачу проинвентаризировать все разработанные в субъектах округа инвестпроекты.

"Содействие федерального центра существенно ускорит реализацию заявленных нами масштабных инвестиционных проектов, позволит оперативно снимать возникающие вопросы. В свою очередь, строительство объектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест станет серьезным импульсом для развития территорий и повышения качества жизни людей", - прокомментировал итоги совещания глава Адыгеи.

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