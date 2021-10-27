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27.10.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

Видео: В Краснодаре протестировали цифровую систему помощи при ЧС

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В столице Кубани на территории парка 30-летия Победы и дворца спорта "Олимп" в среду впервые прошла тренировка по оказанию финансовой помощи в автоматическом режиме населению, попавшему в зону ЧС. Сценарий учений неспроста приблизили к реальным условиям, ведь после того как систему протестируют, ее масштабируют в другие регионы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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После оповещения об угрозе удара стихии - река вышла из берегов и вода вот-вот хлынет на улицы и в дома, - "фокус-группы" эвакуируют из опасного места на нескольких автобусах к спортивному комплексу. Условно здесь развернут пункт временного размещения с горячим питанием и кроватями, а также модуль "Платформа государственных сервисов" на трех учебных точках. На базе пункта "пострадавшие" смогут сразу написать заявление в орган местного самоуправления, отправить его в электронном виде через Единый портал государственных услуг или непосредственно обратиться в многофункциональный центр. И все это доступно даже без привычных технических средств - смартфона либо компьютера, пропавших при наводнении.

- Новый принцип "единого окна" позволит пострадавшим в чрезвычайной ситуации обратиться с документами в одно место и получить все положенные выплаты, а не ходить по кабинетам с тяжелой подшивкой различных справок, - сказал заместитель директора Департамента оперативного управления МЧС России Александр Молчанов. - Подобные учения уже проводились в апреле на территории Еврейской автономной области, но только с одной услугой. Сегодня мы тестируем все - получение единовременной материальной помощи, выплата в связи с утратой имущества и в связи с нанесением вреда здоровью.

Для обращения достаточно иметь с собой паспорт и документы, удостоверяющие личности несовершеннолетних членов семьи. В случае полной утери вещей необходимо обращаться к сотрудникам МВД, которые не просто помогут восстановить паспорт, но и выдадут временную справку. Таким образом, новый программный механизм сокращает период получения финансовой помощи более чем в три раза - в среднем до двух недель.

- Оказавшийся в зоне ЧС человек получает выплату в размере 10 тысяч рублей, при частичном разрушении жилья - 50 тысяч рублей, при полной потере - 100 тысяч рублей, - говорит министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. - Цифровизация значительно ускорит процедуру по подготовке решений комиссий о назначении компенсаций пострадавшим гражданам. Впрочем, многое зависит и от налаженного взаимодействия самой администрации с ответственными ведомствами. Так, этим летом на Кубани в течение недели были решены вопросы с выплатами жителям, оказавшимся в зонах подтопления после циклонов дождей.

Тем временем

Тренировка по оказанию финансовой помощи на базе новой платформы прошла в рамках подписанного 25 октября соглашения между МЧС и администрацией Краснодарского края об информационном взаимодействии. Данная инициатива в первую очередь направлена на персональный подход к каждому человеку, ведь, оказавшись в трудных условиях, граждане, как никогда, нуждаются в своевременной, адресной и квалифицированной помощи от органов государственной власти всех уровней.

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