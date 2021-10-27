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27.10.2021 15:02
Рубрика: Общество

Адреналин и команда: В Тюмени подстанции скорой помощи пополнили новички

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В непростое время пандемии в Тюмени не стали прерывать добрую традицию посвящения в профессию молодых медиков. Для церемонии не заказали специальный зал и букеты цветов, не пригласили профессиональных ведущих - все прошло буднично прямо на подстанции № 3 скорой медицинской помощи. В пересменку ребята и девчата, с виду тихие и скромные, но в разговоре активные, даже отчаянные, получили свидетельства и разбежались по делам: кто - спать, а кто - на вызов. Просто такая работа и такая жизнь.
Фото: Ирина Никитина/РГ Фото: Ирина Никитина/РГ
Фото: Ирина Никитина/РГ

В этом году коллектив Тюменской станции скорой медицинской помощи прирос на 33 фельдшера и 4 врача. Главврач Лидия Остроумова подчеркивает, что нынче в службе занято около 900 специалистов от медиков до водителей, среди них молодых, не достигших трех десятков лет, - 154 человека. Новички - особая категория. В пресс-центре станции сообщают: недавние выпускники уже получили опыт работы в диспетчерской, чтобы понять всю цепочку действий - от приема вызова и направления бригады, до оказания помощи и эвакуации.

Фото: iStock
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Этот путь уже прошла Венера Мукминова, фельдшер подстанции № 4, располагающейся на Мысу.

- Август и сентябрь работала в диспетчерской, а в октябре перешла в выездную бригаду, - рассказывает девушка. - О медицинском образовании задумалась в девятом классе. Это, кстати, мамина мечта. Выучилась в колледже. Вот, работаю уже. Через два-три года, когда наберусь опыта, пойду в медакадемию, а дальше, возможно, стану врачом. Привлекает офтальмология и эндокринология. Друзья недоумевают: скорая помощь - что за выбор? А мне нравится адреналин, нравится команда, в которой старший фельдшер - это мозг, а младший, то есть я, - это руки.

Заведующая подстанцией № 3 Ирина Коренькова, отработавшая на скорой 40 лет, добавляет: кроме адреналина есть еще одно ни с чем несравнимое чувство: видеть результат труда - человек жив, и это победа!

За недолгую карьеру Венера отправила в копилку памяти несколько таких случаев. Еще во время практики она спасала полуторагодовалую малышку, выпавшую из окна квартиры на пятом этаже.

Фото: Ирина Никиина/РГ

- Ребенку повезло - упал в расслабленном состоянии. Не сгруппировался, поэтому не разбился. Но отец так переволновался, что взял дочь на руки и поднял в квартиру. А делать этого категорически нельзя! Хотя у девочки были множественные и очень серьезные травмы, она все же выжила, - вспоминает фельдшер. - Обычно у нас не заведено интересоваться дальнейшей судьбой пациента - если честно, на это нет времени, но я обязательно найду малышку.

По сравнению с этим несчастным случаем отеки легкого и инсульты у взрослых кажутся ерундой…

- После колледжа пришли сильные фельдшеры. Но все равно для каждого молодого специалиста мы подобрали наставников. Ориентировались на черты характера, темперамент, цели, навыки, умения, - говорит старший фельдшер подстанции № 1 Анна Василенко.

К слову, молодежью укрепят все подразделения, в том числе новый пост скорой помощи на улице Вьюжной, где недавно открылся филиал поликлиники № 5.

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