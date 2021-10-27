Новый набор волонтеров для участия в акции "Мы вместе" объявили в Артемовском городском округе. Неравнодушных земляков приглашают доставлять лекарства и продукты одиноким людям, заболевшим коронавирусом или вынужденным перейти на самоизоляцию. Показатели заболеваемости COVID-19 вновь бьют рекорды во всех регионах страны. Поэтому на Среднем Урале ввели дополнительные ограничительные меры, в том числе обязательную самоизоляцию для свердловчан старше 65 лет, не поставивших прививку.

На очередной волне коронавируса жители отдаленных территорий первыми почувствовали необходимость поддержки и взаимопомощи в борьбе с коварным недугом. Артемовский не исключение. И отклики на призыв стать добровольцем уже есть.

- Звонки от желающих поступают каждый день. Сейчас около десяти новобранцев работают на выездах, вскоре к ним намерены присоединиться студенты, - сообщили "РГ" в администрации округа.

Первыми откликнулись депутаты городской Думы: в выходные дни на своих автомобилях они доставляли врачей по экстренным вызовам. Из-за болезни водителей и нехватки машин выездная работа медиков затормозилась. Добровольцы за день сделали более пятидесяти рейсов: где-то врачи консультировали больного, где-то завозили лекарства, брали тесты на ковид.

Из-за строгих правил представителям власти пришлось переодеться в защитные костюмы, хотя для волонтеров акции "Мы вместе" более привычны красные комбинезоны. За время пандемии спешащие на помощь "красные человечки" стали одной из примет свердловских городов и поселков. За полтора года более трех с половиной тысяч уральцев объединились в желании помочь землякам. С каждым новым всплеском COVID-19 добровольцев становилось все больше.

- Наши волонтеры, просто неравнодушные жители мгновенно включились в работу: поддерживали ветеранов, многодетные семьи. И в каждый поступок они вкладывали и продолжают вкладывать частицу свой души, - подчеркивает губернатор Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге по поручению главы региона в мае нынешнего года открыли первый и единственный в России Дом добровольцев, где проводят тренинги, мастер-классы, обсуждают новые идеи и проекты. Один из недавних - помощь в организации и проведении вакцинации. За дело взялись масштабно: консультируют желающих записаться через портал госуслуг на вакцинацию в поликлиниках, дежурят в прививочных пунктах, которые открылись в торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры, на вокзалах, помогают заполнять документы, рассказывают о безопасности вакцины и коллективном иммунитете, успокаивают особо взволнованных.

- Волонтерское движение нацелено не просто на адресную помощь, наши проекты стали более масштабными, нацеленными на формирование общественного мнения по актуальным вопросам. Безусловно, это касается и значимости вакцинации, - пояснили в "РГ" в штабе ОНФ.

Активную разъяснительную деятельность о необходимости вакцинации никто так высоко не ценит, как врачи ковидных госпиталей. Они ежедневно видят, как коронавирус ломает людей, их планы на будущее, а то и вовсе обрывает жизнь. Доктора не устают повторять даже вылечившимся пациентам: не теряйте бдительности, используйте средства защиты и ставьте прививку.

- В первые волны большинство пациентов было старше 65 лет. Сейчас средний возраст - от 25 до 50. Болеют тяжело, многие жалеют, что вовремя не ввели вакцину. В реанимации лежат даже 22-летние. Вирус помолодел, и это не пропаганда для тех, кто в ковид не верит, - призналась "РГ" врач Евгения Ценекова, работающая в "красной зоне" с первых дней ее создания в больнице № 40 Екатеринбурга.

Между тем

Введение ограничительных мер всегда вызывает бурную реакцию в обществе. Ведь любой запрет - это потеря: планов, намерений, финансов. Но даже представители бизнеса признают: ситуацию в период пандемии нужно оценивать объективно.

- Динамика роста заболеваемости показывает: нерабочая неделя - вынужденная мера. Отрицательных последствий для ряда отраслей не избежать, но мы видим, что власти учитывают это, - говорит первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. - Предложенные меры поддержки должны смягчить очевидный негативный эффект от введения нерабочих дней. Самое важное сейчас - вакцинирование коллективов. От скорости формирования коллективного иммунитета зависит, насколько быстро бизнес сможет восстановиться.