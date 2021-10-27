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27.10.2021 10:46
Рубрика: Экономика

Курган наладил прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В аэропорту города Кургана 27 октября утром приземлился первый субсидированный рейс из Санкт-Петербурга с 48 пассажирами на борту.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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В тот же день полностью загруженный лайнер CRJ-100 (50 человек) авиакомпании "Руслайн" отправился обратно. По расписанию, самолет будет доставлять курганцев в Санкт-Петербург и обратно один раз в неделю по средам.

Раньше жители региона летали в город на Неве в основном из Тюмени. Сейчас можно не тратить дополнительно деньги на дорогу до соседнего аэропорта Рощино. Кроме того субсидируемые рейсы позволяют жителям региона покупать билеты по доступным ценам. Минимальный тариф в зависимости от заполняемости рейсов и сезонности - 4 тысячи, максимальный - 10 953 рублей.

Власти региона намерены сохранить авиарейсы в Санкт-Петербург и в 2022 году. У Зауралья с Северной столицей крепкие деловые связи. Прямое сообщение будет способствовать развитию бизнеса в регионе, считают в областном правительстве.

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