Курган наладил прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом

В аэропорту города Кургана 27 октября утром приземлился первый субсидированный рейс из Санкт-Петербурга с 48 пассажирами на борту.

В тот же день полностью загруженный лайнер CRJ-100 (50 человек) авиакомпании "Руслайн" отправился обратно. По расписанию, самолет будет доставлять курганцев в Санкт-Петербург и обратно один раз в неделю по средам.

Раньше жители региона летали в город на Неве в основном из Тюмени. Сейчас можно не тратить дополнительно деньги на дорогу до соседнего аэропорта Рощино. Кроме того субсидируемые рейсы позволяют жителям региона покупать билеты по доступным ценам. Минимальный тариф в зависимости от заполняемости рейсов и сезонности - 4 тысячи, максимальный - 10 953 рублей.

Власти региона намерены сохранить авиарейсы в Санкт-Петербург и в 2022 году. У Зауралья с Северной столицей крепкие деловые связи. Прямое сообщение будет способствовать развитию бизнеса в регионе, считают в областном правительстве.