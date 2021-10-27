На Урале осуждены обвиняемые в убийстве главы Копейска 27 лет назад

Челябинский областной суд вынес приговор участникам преступной группы из 90-х, обвиняемых в убийствах, причинении вреда здоровью, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. На счету группировки в том числе и громкое убийство главы Копейска Сергея Вялова в 1994 году, сообщили в следственном управлении СК региона.

- В соответствии со степенью участия трое участников преступной группы признаны виновными по пяти статьям Уголовного Кодекса, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступления были раскрыты благодаря целенаправленной работе сотрудников следственного управления в рамках расследования преступлений прошлых лет.

В частности удалось установить, что главарь преступной группы являлся руководителем опытно-экспериментального фермерского хозяйства. Администрацией Копейска ему был передан ряд объектов недвижимого имущества, которые впоследствии и попытался вернуть градоначальник Сергей Вялов. За это в августе 1994 года главарь и его племянник организовали убийство мэра. Двое участников группировки подстерегли его на улице и нанесли множество ножевых ранений.

В этом же году участники группировки совершили поджог здания налоговой инспекции Копейска. А в следующее десятилетие еще несколько преступлений. В том числе убийство директора сельскохозяйственного предприятия "Вперед плюс", покушение на убийства двух человек и покушение на изнасилование.

Для изобличения преступников следствием проделан большой объем работы - допрошены более 70 свидетелей, проведены два десятка обысков, проведены 15 экспертиз, в том числе судебно-медицинских и судебно-психиатрических, отметили в СК. Все это позволило сделать вывод о причастности фигуранта к злодеяниям.

Суд приговорил обвиняемого в организации преступлений главаря группировки к 25 годам, его племянника - к двадцати, а одного из исполнителей - к 19 годам строгого режима. Они обязаны выплатить четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну градоначальника и миллион - вдове убитого бизнесмена.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, еще пятеро членов преступной группы осуждены ранее и приговорены к длительным срокам лишения свободы.