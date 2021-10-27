В уральской деревне мать задержали за убийство восьмилетней дочери

В деревне Уфа-Шигири в Нижнесергинском районе местная жительница лишила жизни свою восьмилетнюю дочь. Сначала вину за случившееся женщина попыталась переложить на некого маньяка, который проник в дом, но потом призналась во всем, сообщили в правоохранительных органах Свердловской области.

По предварительным данным, в ночь на 26 октября мать поругалась с девочкой (та якобы капризничала и не хотела идти спать) и схватилась за нож. Ребенок погиб от ранений на месте.

О трагедии подозреваемая сама сообщила в полицию, правда, по ее версии к ней в дом вломился бородатый мужчина, он же убил дочь. Позднее гражданка дала признательные показания сыщикам угрозыска.

"Женщине 34 года, она инвалид 2-й группы. На учете в ПДН не состояла, но наблюдалась у медработников, отсюда - и версия про бородатого убийцу. Отец девочки живет в Екатеринбурге, помогает семье только деньгами", - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ. По данным официального представителя регионального СК Максима Чалкова, мать направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Пока что жительница задержана в процессуальном порядке, но следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о помещении ее под стражу.