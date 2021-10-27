Перевозка некоторых грузов обойдется клиентам дешевле с конца октября

Руководство железнодорожной компании приняло решение о снижении тарифов на транспортировку некоторых грузов с 30 октября. Уменьшение стоимости перевозки происходит в рамках так называемого "тарифного коридора". Такая новация прижилась в отрасли с 2013 года и позволяет железнодорожникам маневрировать уровнем тарифов в определенных границах.

Маневрировать - это, в том числе и повышать стоимость перевозки, а не только снижать, как хотелось бы думать некоторым грузоотправителям. Чтобы получить тарифную скидку, последние должны предъявить к перевозке определенный объем грузов. В Федеральной антимонопольной службе уверены, что нижняя граница тарифного коридора способна обеспечить баланс интересов транспортной отрасли. Нынешнее понижение коснется перевозок продукции деревообработки, проката черных металлов, алкогольной продукции, газового конденсата, серной кислоты и грузов в рефрижераторных контейнерах.

Чтобы получить скидку на перевозку, грузоотправители должны предъявить к транспортировке определенный объем грузов

Так, до конца 2025 года будет действовать 35-процентная скидка на внутрироссийские и экспортные перевозки продукции деревообрабатывающей промышленности в крытых вагонах со станций Дальневосточной магистрали. 50-процентную скидку по 31 декабря 2022 года включительно получат перевозки алкогольной продукции в 40-футовых рефконтейнерах со станций Черняховск и Дзержинская-Новая (Калининградская область) на станцию Белый Раст (Подмосковье).

На внутрироссийские и экспортные перевозки проката черных металлов в полувагонах со станции Войновка (Тюменская область) до конца этого года скидка составит 36,3 процента. Но применяться она станет только на дополнительный объем перевозок, превышающий суммарно 102 тысячи тонн за 2021 год.

Скидку 39 процентов получат внутренние и экспортные перевозки серной кислоты.

Кроме того, с 30 октября расширяются условия предоставления скидки 20,4 процента на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефконтейнерах во внутрироссийском сообщении между крупными агломерациями, сообщили в компании "РЖД". В частности, теперь она распространяется на маршруты от станций Новосибирского узла - Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный до станций на острове Сахалин - Южно-Сахалинск-Грузовой, Холмск, Ноглики, Корсаков.

Также расширены условия предоставления до 31 декабря 2022 года скидки 20,4 процента на перевозку экспортных грузов второго и третьего тарифных классов в рефконтейнерах в Китай. Теперь она действует не только в направлении российско-китайской пограничной станции Забайкальск, но и в направлении станций Наушки при дальнейшем проследовании монгольско-китайского погранперехода Замын-Ууд - Эрлянь, а также в направлении российско-казахстанских пограничных станций при дальнейшем проследовании казахстанско-китайских погранпереходов Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос.

Также предоставлены значительные скидки на перевозку грузов на других экспортных и внутрироссийских направлениях.