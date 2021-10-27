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Рубрика: Власть

Тюменский губернатор попросил жителей в нерабочие дни оставаться дома

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
О дополнительных ограничениях, которые планируется ввести в рамках объявленной президентом страны нерабочей недели, в прямом эфире в социальных сетях жителям Тюменской области рассказал губернатор Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что с 30 октября по 7 ноября включительно работу обязаны приостановить все предприятия и организации за исключением занятых на производстве непрерывного цикла - постановление об этом опубликовано на сайте правовой информации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В областном правительстве понимают: последствия вынужденных ограничительных мер, конечно, отразятся на самочувствии сектора МСП. Чтобы компенсировать потери предпринимателей, Моор поручил подготовить предложения по снижению ставок относительно региональных налогов: для предприятий, работающих по УСН, и организаций, использующих патент, - на 30 процентов. Это примерно 250 миллионов рублей. Более детально предложение губернатора рассмотрят на ближайшем заседании Тюменской облдумы.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Однозначно нечаянный отпуск коснется спорткомплексов, кинотеатров, театров, музеев, салонов красоты и торговых центров всех форм собственности. Кафе и ресторанам разрешат работу в формате доставки и продаж на вынос. Ограничения не заденут продуктовые магазины и аптеки. Само собой, медицинские учреждения - они продолжат оказывать помощь пациентам по своему внутреннему расписанию. Вся образовательная система, за исключением дошкольного звена (в садиках откроют дежурные группы), также временно приостановит деятельность.

- Призываю оставаться на время нерабочих дней дома, с семьей, - обратился к землякам губернатор.

Пожелание в первую очередь адресовано гражданам старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания и не поставил прививку от коронавируса. Эти категории местное правительство отправило на самоизоляцию.

Добавим, после того как в регионе ввели обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников ряда отраслей, ее темпы увеличились в четыре раза. На недавнем онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением COVID-19 под председательством Михаила Мишустина, Александр Моор отчитался, что сейчас в Тюменской области привито почти 655 тысяч человек, из них полный курс прошли 609 тысяч. К январю будущего года в субъекте планируют вакцинировать 80 процентов взрослого населения.

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