В Челябинске во время движения загорелся трамвай

В Челябинске во время движения по улице Российской загорелся трамвай 7-го маршрута с пассажирами в салоне. Погибших и пострадавших нет, сообщили "РГ" в ГУ МЧС региона.

- Инцидент произошел сегодня утром, - пояснил руководитель пресс-службы чрезвычайного ведомства Егор Пахомов. - В трамвае №7, двигавшемся по маршруту, возникло возгорание и сильное задымление. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электродвигателе.

Угроза дальнейшего распространения пламени была ликвидирована с помощью огнетушителя. Прибывшие на место происшествия пожарные завершили тушение.

В момент ЧП в трамвае находилось не менее 20 пассажиров. Они эвакуировались самостоятельно через открытые водителем двери.