В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве семьи

В городе Южноуральске возбуждено уголовное дело о зверском убийстве пожилых супругов, тела которых вчера вечером обнаружил в квартире их сын. Ход расследования поставлен на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

- 26 октября в квартире одного из домов города Южноуральска обнаружены тела 61-летней местной жительницы и ее 68-летнего супруга с ножевыми ранениями и травмой головы, - сообщил представитель следственного ведомства Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативно был установлен подозреваемый в совершении злодеяния - это 39-летний знакомый семейной пары. Предварительно установлен и корыстный мотив - из квартиры пропала крупная сумма. Как сообщили собственные источники "РГ" в правоохранительных органах, подозрение на него пало после того, как стало известно, что он занимал у убитых деньги и должен был их вернуть в день совершения преступления.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Доклад о проведенных следственных действиях будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину, отметили в ведомстве.