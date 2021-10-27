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27.10.2021 11:29
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве семьи

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Южноуральске возбуждено уголовное дело о зверском убийстве пожилых супругов, тела которых вчера вечером обнаружил в квартире их сын. Ход расследования поставлен на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

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- 26 октября в квартире одного из домов города Южноуральска обнаружены тела 61-летней местной жительницы и ее 68-летнего супруга с ножевыми ранениями и травмой головы, - сообщил представитель следственного ведомства Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативно был установлен подозреваемый в совершении злодеяния - это 39-летний знакомый семейной пары. Предварительно установлен и корыстный мотив - из квартиры пропала крупная сумма. Как сообщили собственные источники "РГ" в правоохранительных органах, подозрение на него пало после того, как стало известно, что он занимал у убитых деньги и должен был их вернуть в день совершения преступления.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Доклад о проведенных следственных действиях будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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