В Екатеринбурге подростки избили майора полиции

В Екатеринбурге жестоко избили 42-летнего инспектора ГИБДД, который на момент нападения, по предварительным данным, был в гражданском. Нападавших задержали.

Об инциденте в дежурную часть сообщила супруга пострадавшего 23 октября в 1:45, рассказал журналистам начальник пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Злоумышленники напали на мужчину у подъезда его дома. Они брызнули ему в глаза из газового баллончика, побили, личные вещи не тронули и ничего не требовали.

После встречи с ними майора госпитализировали с серьезными травмами лица, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Полицейские установили личности нападавших подростков и нашли их достаточно быстро. Известно, что их было трое, одному из них 16 лет. Один соучастник после случившегося уехал из Екатеринбурга в Туринскую Слободу, где его поймали. Парней уже опросили. Как уточнил Валерий Горелых, в ту ночь злоумышленники собирались ограбить женщину, но им подвернулся мужчина с телефоном в руке.

Материалы по делу полиция передала в региональный СК.