В Югре на складах нашли 11 тонн сомнительного алкоголя

Югорские полицейские не пустили в розничную торговлю тонны сомнительного алкоголя и сигарет неизвестного происхождения.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, правоохранительные органы нашли два склада, где в общей сложности хранилось 11 тонн контрафакта.

Так, в Сургуте двое местных жителей закупили горячительное и табачную продукцию без акцизов, чтобы потом продать. На их складе лежало более 14 000 бутылок с крепким алкоголем и около 750 емкостей спиртосодержащей жидкости на основе этилового спирта крепостью 93,9 градусов. Также у бизнесменов изъяли больше 33 500 пачек сигарет.

А в Нефтеюганске в гараже полицейские обнаружили больше 6400 немаркированных бутылок с водкой и коньяком. Владелец - 38-летний мужчина - нелегальный алкоголь тоже купил для того, чтобы потом перепродать подороже через небольшие магазинчики.

По фактам обоих правонарушений возбуждены уголовные дела.