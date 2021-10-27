В Югре откроют первые в России полигоны по добыче "трудной" нефти

Пока речь идет о двух больших технологических участках, где нефтяники вместе с учеными и инженерами будут создавать и отрабатывать отечественные технологии добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Доведя до совершенства, их можно будет тиражировать и на других подобных месторождениях.

Как отмечают власти Югры, где сегодня добывается львиная доля всей российской нефти, проблема ТРИЗов становится острее день ото дня. С тех пор как легендарный геолог Фарман Салманов нашел в этих краях нефть, прошло уже 60 лет. Сегодня месторождений, из которых нефть, по выражению Салманова, "лупила" бы с тем же напором, уже не осталось. Извлекать черное золото из недр все сложнее.

При этом запасы трудноизвлекаемых углеводородов в Югре поражают, особенно баженовской свиты: они, по оценке Роснедр, могут достигать 180-360 миллиардов баррелей. Но, как говорят эксперты, свита - это окаменелый "слоеный пирог", находящийся на глубине два-три километра, и, чтобы добыть нефть, находящуюся между его пластами, да еще и запечатанную в тысячи ячеек, нужны сложные и дорогостоящие технологии.

Новые подходы требуются и к добыче углеводородов из месторождений, которые уже почти выработаны: остатки запасов в них на глазах переходят в разряд ТРИЗов. Но прекращать добычу нельзя, истощенные месторождения невозможно взять и закрыть: на промыслах работают тысячи людей, возле них построены города и поселки. Поэтому и предприятия ТЭК, и власти отлично понимают социальные последствия любых шагов, предпринимаемых в отношении "нефтянки". Как отмечает губернатор автономного округа Наталья Комарова, открытие испытательных полигонов в Югре стратегически важно не только потому, что в перспективе принесет дополнительные миллиарды рублей в казну страны, оно также поможет решить серьезную социальную задачу.

Запуск испытательных полигонов позволит оптимистичнее взглянуть на проблему ТРИЗов и с экономической стороны.

- Поиск новых инженерных решений для добычи "трудной" нефти поможет подготовиться к полномасштабной разработке залежей, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным, - говорит директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Отметим: сегодня к трудноизвлекаемым относится уже 43 процента всех запасов нефти в Югре. И без эффективных технологий ее добыча неизбежно будет падать, что, собственно, уже началось. Так, в первом полугодии 2021-го в ХМАО извлечено из недр 104,1 миллиона тонн - по отношению к аналогичному периоду 2020 года показатель снизился на пять процентов.

Еще один важный аспект: у предприятий ТЭК должен быть стимул заниматься добычей "трудной" нефти. Поэтому эксперты неустанно говорят о необходимости особого налогового регулирования в этой сфере.

- Власти Югры неслучайно систематически обращают внимание правительства страны на необходимость пересмотра условий налогообложения предприятий, занятых добычей трудноизвлекаемой нефти. Ведь очевидно, что их доходы значительно ниже, чем у тех, кто работает по привычным схемам, - говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

- Нужна особая налоговая политика в отношении компаний, которые занимаются добычей "трудной" нефти, - отметил на недавней встрече в Югре, где был представлен федеральный проект "Технологии освоения ТРИЗов" и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. - Нам принципиально важно поддерживать эти предприятия, чтобы разработка уже истощенных месторождений не прекращалась. Мы не можем допустить, чтобы люди теряли работу и уезжали из этих мест.

Сейчас на федеральном уровне ведется "донастройка" системы налогового регулирования добычи ТРИЗов.

Прямая речь

Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ:

- При использовании новейших технологий и создании стимулов для повышения добычи трудноизвлекаемых запасов потенциал дополнительной добычи нефти достигнет к 2030 году 45 миллионов тонн. При этом запасы черного золота в России вырастут на 3-6 процентов, в бюджет дополнительно поступит около 200-250 миллиардов рублей в год. Кроме того, будет сформирован рынок российских технологий добычи ТРИЗ объемом 200 миллиардов рублей в год, а также созданы тысячи новых рабочих мест. Базовым регионом для развития таких технологий останется Югра, где кроме федеральных действуют региональные меры поддержки освоения ТРИЗов.