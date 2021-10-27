В Тюменской области организовали промышленное производство ягод

На юге Западной Сибири решили всерьез присмотреться к ягодной отрасли. На одном из заседаний научно-технического совета при региональном департаменте АПК это направление назвали приоритетным на ближайшее время. Ко всему прочему, оно благотворно влияет и на сельский туризм.

Практическим воплощением занялась команда крестьянско-фермерского хозяйства, которая неделю назад у села Киево в Ялуторовском районе высадила 20 тысяч саженцев черной смородины семи районированных сортов. Пока освоили пять гектаров. В будущем же питомник, где будут выращивать ягоды в промышленном масштабе и продавать саженцы местным садоводам, займет территорию в восемь раз больше. В планах - облепиха, малина, ежевика, садовая земляника и низкорослые яблони.

Добавим, что то же самое КФХ уже два сезона выращивает смородину на экспериментальной площадке в Тюменском районе. Нынешним засушливым летом с гектара здесь получили по 12 тонн ягод.