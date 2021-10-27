Жителя Курганской области заподозрили в покушении на жизнь зампрокурора

Новости

ВЦИОМ: Более половины россиян считают свое материальное положение средним 13:28
Подавший сигнал бедствия самолет Каир - Москва совершил посадку в Египте 13:18
Генеральным директором МХАТ им. Горького назначат Владимира Кехмана 13:16
Испанские виноделы столкнулись с нехваткой бутылок 13:06
Госдума 9 ноября рассмотрит проект о региональной власти 13:04
Президентский дворец "Хофбург" в Вене превратили в пункт вакцинации 12:57
Путин и Ниинистё проведут переговоры 29 октября 12:55
Путин проведет совещание о газовых полях Ямала 12:48
Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок 12:45
Захарова прокомментировала действия США в отношении "Совфрахта" 12:41
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу 12:38
Минтруд: На два миллиона вакансий в РФ приходится 835 тысяч безработных 12:37
Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок 12:36
Хорошая погода прогнозируется в Москве в выходные 12:34
В Кремле оценили последствия поставок турецких беспилотников Украине 12:32
МИД: Террористы под видом беженцев проникают в соседние с Афганистаном страны 12:28
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой" 12:27
Лавров рассказал об инструментах борьбы с угрозами из Афганистана 12:26
Зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке 12:14
Президент ОКР: Уверен, вакцинацию пройдут все наши спортсмены 12:11
В "Спартаке" опровергли возможный перенос матча Лиги Европы с "Наполи" 12:06
Оперштаб: В Москве выявлено 5789 новых случаев COVID-19 11:55
Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней 11:53
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил мандат депутата Госдумы 11:44
В Якутию пришла аномально теплая погода 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 12:48
Рубрика: Происшествия

Жителя Курганской области заподозрили в покушении на жизнь зампрокурора

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Катайский районный суд Курганской области поместил под домашний арест местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство заместителя прокурора Далматовского района, сообщили "РГ" в инстанции.

Троим нападавшим в столичном метро предъявлено обвинение в покушении на убийство

Накануне в социальной сети появилось видео, на котором легковой автомобиль тащит за собой по земле человека, привязанного к машине веревкой за шею. Инцидент произошел в Катайске возле одного из кафе в поселке Гравийный. Пострадавшим оказался зампрокурора Далматовского района.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".

По информации суда, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого обратился следователь СК. При вынесении решения суд учел позицию самого злоумышленника, его защитника, а также прокурора Катайского района, просивших более мягкую меру пресечения. В итоге был избран домашний арест.

Обвиняемый будет находиться под арестом по 17 декабря - на время предварительного расследования уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Песков предостерег о последствиях заявлений о "возвращении" Крыма Украине
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней
За сутки в России подтверждено 36 582 случая СOVID-19 в 85 регионах
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии