Жителя Курганской области заподозрили в покушении на жизнь зампрокурора

Катайский районный суд Курганской области поместил под домашний арест местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство заместителя прокурора Далматовского района, сообщили "РГ" в инстанции.

Накануне в социальной сети появилось видео, на котором легковой автомобиль тащит за собой по земле человека, привязанного к машине веревкой за шею. Инцидент произошел в Катайске возле одного из кафе в поселке Гравийный. Пострадавшим оказался зампрокурора Далматовского района.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".

По информации суда, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого обратился следователь СК. При вынесении решения суд учел позицию самого злоумышленника, его защитника, а также прокурора Катайского района, просивших более мягкую меру пресечения. В итоге был избран домашний арест.

Обвиняемый будет находиться под арестом по 17 декабря - на время предварительного расследования уголовного дела.