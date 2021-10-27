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Текст:   Марина Трубилина 
18:18 27.10.2021

Регионам начали одобрять заявки на модернизацию ЖКХ по новой схеме

Три заявки на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже одобрены регионам. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фонд ЖКХ рассказал о новых механизмах расселения аварийных домов

Собственно финансирование по этому механизму будет запущено в следующем году, рассказал Рурин. Это связано с длительной процедурой выпуска фондом облигаций, которые будут выкуплены Минфином. "Но мы начали прием и обработку предварительных заявок на получение данного вида финансирования. Три заявки утверждено - от Нижегородской области, Челябинской области и Чеченской республики", - сообщил представитель фонда.

Предполагается, что за счет средств ФНБ будут финансироваться проекты в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ливневой канализации.

Как и другие инструменты, которые входят в пакет инфраструктурного меню, это возвратные деньги, подчеркнул Рурин: "длинные" - со сроком возврата до 25 лет, - и достаточно дешевые. Фонд предполагает выдавать средства по ставке 3,5%. Начинать возвращать эти средства нужно будет через 4 года после выдачи кредита. Минимальный объем проекта - 100 млн рублей, верхняя планка не устанавливается. "Мы планируем финансирование ресурсоснабжающих организаций. Одним из условий финансирования будет определенный набор договорных обязательств, которые должны зафиксировать ответственность субъекта РФ за реализацию проекта", - сказал Рурин.

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