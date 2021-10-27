Регулярные контейнерные перевозки по Севморпути начнутся с 2022 года

С 2022 года начнутся регулярные контейнерные перевозки по Северному морскому пути (СМП), сообщил директор Департамента развития инфраструктуры Минвостокразвития Сослан Абисалов.

"В 2020 году мы перевезли по СМП перевезли 33 миллиона тонн грузов, это максимальный показатель. А за первые девять месяцев этого года по трассам Северного морского пути уже перевезено более 24 миллионов тонн грузов", - сказал Абисалов на совещании в Совете Федерации 27 октября.

В ведомстве ожидают, что к 2035 году грузопоток по Севморпути возрастет в 10 раз, но для этого необходимо решить несколько задач, в том числе обновить флот и развить портовую инфраструктуру.

"Чтобы "раскатать" маршрут и продемонстрировать реальность регулярных контейнерных перевозок по СМП, уже начиная с 2022 года будут организованы регулярные каботажные рейсы атомного лихтеровоза "Севморпуть". Планируется ежегодное осуществление двух-трех рейсов в летнюю навигацию по маршруту Владивосток - Санкт-Петербург. Рейсы будут организованы с обязательным заходом в Мурманск и Петропавловск-Камчатский", - сообщил представитель Минвостокразвития.

Первый рейс, по его словам, отправят 10 июня следующего года.