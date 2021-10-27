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27.10.2021 13:01
Рубрика: Экономика

Регулярные контейнерные перевозки по Севморпути начнутся с 2022 года

Текст: Дмитрий Гончарук

С 2022 года начнутся регулярные контейнерные перевозки по Северному морскому пути (СМП), сообщил директор Департамента развития инфраструктуры Минвостокразвития Сослан Абисалов.

Объем перевозок по Севморпути к 2024 году вырастет в 2-2,5 раза

"В 2020 году мы перевезли по СМП перевезли 33 миллиона тонн грузов, это максимальный показатель. А за первые девять месяцев этого года по трассам Северного морского пути уже перевезено более 24 миллионов тонн грузов", - сказал Абисалов на совещании в Совете Федерации 27 октября.

В ведомстве ожидают, что к 2035 году грузопоток по Севморпути возрастет в 10 раз, но для этого необходимо решить несколько задач, в том числе обновить флот и развить портовую инфраструктуру.

"Чтобы "раскатать" маршрут и продемонстрировать реальность регулярных контейнерных перевозок по СМП, уже начиная с 2022 года будут организованы регулярные каботажные рейсы атомного лихтеровоза "Севморпуть". Планируется ежегодное осуществление двух-трех рейсов в летнюю навигацию по маршруту Владивосток - Санкт-Петербург. Рейсы будут организованы с обязательным заходом в Мурманск и Петропавловск-Камчатский", - сообщил представитель Минвостокразвития.

Первый рейс, по его словам, отправят 10 июня следующего года.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минвостокразвития

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