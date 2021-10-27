Решетников: Доходы населения зависят от сокращения выбросов углерода

Сокращение выбросов парниковых газов на 1,5 млрд тонн в углеродном эквиваленте позволит обеспечить среднегодовой рост доходов населения на 2,5% к 2050 году. Такие параметры содержатся в целевом сценарии стратегии низкоуглеродного развития России, проект которой представил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"По сути у нас остались два варианта стратегии: инерционный и целевой, - сказал министр. - В первом случае мы сократим выбросы к 2050 году на 460 млн тонн в углеродном эквиваленте, во втором - на 1,5 млрд тонн".

Обеспечить разницу в выбросах на 1,1 млрд тонн России позволит темп роста инвестиций в основной капитал на 3,7% в год после 2030 года вместо 1,9%, предусмотренного инерционным вариантом сценария. Как результат, размер ВВП увеличится до 264 трлн рублей (в постоянных ценах) вместо 195 трлн рублей. Стоимость экспорта окажется выше на 0,22 трлн долларов, в том числе 0,2 трлн долларов дополнительных доходов страны придутся на неэнергетический сектор и 0,02 трлн долларов - на энергетический.

Разница в росте доходов населения будет не столь велика, но все же ощутима - 2,5% в год при целевом варианте сценария и 1,7% - при инерционном.

"Ключевой для нас момент - снижения углеродоемкости экономики, - добавил Максим Решетников. - Это обозначает рост атомной и возобновляемой энергетики, газовой генерации, развитие газомоторного транспорта. Хотя полностью отказываться от угля мы не будем - во многих удаленных местах это единственный возможный вид топлива. Выделенный при его сжигании углерод надо будет компенсировать поглощением".

Потенциал роста поглощения СО 2 Максим Решетников оценивает в диапазоне от 545 до 935 млн тонн углеродного эквивалента. Главным ресурсом министр считает лесное хозяйство - на его долю придется 414-730 млн тонн поглощенного углерода. Основное здесь - защита лесов от пожаров. В зачет для показателей поглощения идут только регулируемые леса, то есть те, за которыми есть уход и контроль. Резервные леса, растущие вдали от цивилизации, где нет ни лесоруба, ни лесничего, в этих расчет не принимаются. Из-за этого огромный лесной фонд России не позволяет получить пропорциональных показателей поглощения углерода, объяснил министр.

Кроме того, существуют возможности сократить потери почвенного углерода на пашнях и в угодьях, а также азота от внесенных удобрений. Небольшой вклад даст и рекультивация нарушенных земель.

На предстоящем климатическом саммите в Глазго, по мнению Максима Решетникова, России надо решить несколько важных задач. Во-первых, добиться международного признания принципа углеродной нейтральности. Он позволит не учитывать углеродный след продукции, произведенной за счет энергии, полученной без выбросов парниковых газов, например, на атомной или гидроэлектростанции. Во-вторых, согласовать параметры климатических проектов, в первую очередь тех из них, что связаны с лесами.

"Северные и экваториальные леса по-разному растут и улавливают углекислый газ, на севере период окупаемости больше, - объяснил Максим Решетников. - Нам важно, чтобы это тоже принималось в расчет".

Третий, самый важный пункт, касается взаимного признания углеродных единиц. Если показатели сокращения выбросов будут согласованы между странами, то производитель сможет реализовывать свои климатические проекты в тех местах, где был выделен углекислый газ. Если же каждая страна будет использовать свои углеродные единицы, то все деньги на увеличение поглощения парниковых газов останутся там, где товары потребляют, но не где была эмиссия углерода. В результате никакого глобального климатического эффекта от этой системы не будет, отметил министр. И в таком случае эти меры будут носить больше протекционистский характер, чем служить достижению целей Парижского соглашения, считает он. Так может получиться, например, с трансграничным углеродным регулированием, которое готовится ввести Евросоюз.

"Зеленый" водород - пока только бренд, - считает Максим Решетников. - Реально развивается только "голубой" водород. Торговля им может стать выгодным делом, но надо продумать транспортировку и использование, потому что иначе это может быть очень опасный товар".

Сейчас вокруг зеленой экономики слишком много хайпа, считает министр. Он пройдет и люди задумаются: а кто за все это заплатит. Вторая подряд холодная зима в Европе уже вызвала сомнения в возобновляемых источниках энергии и дисбаланс на рынках топлива, отметил он. Такие потрясения могут привести к разгону глобальной инфляции. Без углеводородов все равно не обойтись. Важнее выстроить оптимальную схему, которая обеспечит интересы и людей, и экономики, и экологии.

"Важно из фактора зелености не делать фетиша - это маркер для долгосрочной устойчивого развития, не более того, - подчеркнул Максим Решетников. - Климатическая повестка может серьезно понизить отдачу инвестиций, застолбить разрыв между странами с разным уровнем развития. Развивающиеся страны останутся без доступа к дешевой электроэнергии и им будет намного сложнее сократить разрыв с развитыми странами".

Сейчас нет достаточного количества данных, чтобы строить точные расчеты низкоуглеродного будущего России и мира, признал министр. Воспользоваться результатами сахалинского эксперимента, при котором на острове должна быть достигнута углеродная нейтральность к 2026 году, можно будет еще только через пару лет, когда удастся собрать все данные. Поэтому в таких условиях все прогнозы будут иметь значительные допуски. Тем не менее, сокращение выбросов углерода и других парниковых газов будет иметь долгосрочный положительный эффект, заключил глава Минэкономразвития.