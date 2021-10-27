РФ и Южная Корея провели более 200 мероприятий в рамках Года взаимных обменов

В Москве прошла церемония закрытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, принявшего участие в торжественном мероприятии, это был "масштабный проект", приуроченный к 30-летию дипломатических отношений между нашими странами. В его рамках было проведено более 200 мероприятий как дистанционно, так и в очном формате.

Как отметил глава МИД РФ, проведенные в рамках Года обмена гастроли творческих коллективов, выставки, фестивали и другие мероприятия "выявили растущий интерес россиян и корейцев к изучению культуры, образа жизни друг друга, способствовали взаимопониманию и сближению народов". В 2020-2021 годах были организованы олимпиада по русскому языку среди студентов корейских вузов, международные книжные ярмарки в Москве и Сеуле, образовательные обмены по линии ведущих университетов, проведены научно-практические конференции с участием известных экспертов. Знаковым событием стало открытие "Русских сезонов". Лавров выразил уверенность, что серия представлений и концертов с участием ведущих российских мастеров искусств вызовет большой интерес у корейской аудитории.

"Можно с полной уверенностью утверждать, что магистральная задача года - укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами - успешно выполнена", - отметил министр.

По случаю закрытия Года взаимных обменов был устроен небольшой концерт. На сцене Малого театра выступили артисты государственной академии корейской музыки Кугаквон, ансамбль традиционных ударных инструментов ИнПхунню и команда S.D.G. со своим световым шоу. Российскую сторону представляли Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" имени Надеждиной, Праздничный хор Данилова монастыря, а также Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.

Напомним, решение о проведении Года взаимных обменов между Россией и Южной Кореей было принято в конце 2019 года. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, не все запланированные мероприятия удалось провести в 2020-м, и Год обменов был продлен.