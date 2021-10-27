Новости

В российских банках начали расти ставки по вкладам 08:05
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 07:55
Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки 07:26
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта" 06:55
В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры на планете 06:25
Терапевт рассказал о скрытых опасностях легкого гриппа 06:11
Американские власти отозвали лицензию у китайской компании China Telecom 05:36
Экспозиция Хабаровского края стала лучшей на "Улице Дальнего Востока" 05:22
Минюст США сообщил об аресте 150 человек за торговлю наркотиками в даркнете 05:18
Приморье получит на защиту от наводнений около миллиарда рублей 05:13
Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в Турции 04:30
Возбуждено уголовное дело после падения башенного крана в Хабаровске 04:08
Гинцбург ожидает положительного решения о регистрации детской вакцины 03:42
В "Лиза Алерт" пояснили сообщение о гибели человека во время поисков Светличной 03:25
Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID 02:42
В Бельгии ужесточили антиковидные меры и ввели QR-коды по всей стране 02:14
В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет 01:36
Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве 01:10
"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 01:21
Рубрика: В мире

Право на диплом

Россия увеличила квоту на бесплатное обучение в университетах для граждан КР
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 246(8597)
Виктор Нефедов: Квоту увеличили до 500 мест, что не может не радовать. Фото: Евгения Евреинова Виктор Нефедов: Квоту увеличили до 500 мест, что не может не радовать. Фото: Евгения Евреинова
Виктор Нефедов: Квоту увеличили до 500 мест, что не может не радовать. Фото: Евгения Евреинова
Первого ноября 2021 года заканчивается прием документов киргизстанцев, желающих получить бесплатное высшее образование в вузах России. По словам руководителя представительства Россотрудничества в КР Виктора Нефедов, эта кампания по отбору граждан республики для обучения в российских университетах значительно отличается от предыдущих. Чем? Об этом - и не только - он рассказал в интервью "РГ".

- Виктор Леонидович, действительно ли РФ увеличила квоту на бюджетное обучение в вузах для граждан Киргизии?

Виктор Нефедов: Это правда. То, чего мы так добивались, произошло. Квоту увеличили до 500 мест, что не может не радовать.

- Очередная кампания по приему документов от желающих получить высшее образование в России началась рано по сравнению с прошлым годом - первого сентября 2021-го...

Виктор Нефедов: И это тоже, на мой взгляд, хорошо. Потому, что у нас потом будет больше времени на рассмотрение документов и определение тех, кто поедет учиться по нашим квотам в России. Те ребята, которые хотят получить бесплатное высшее образование в России, должны были зарегистрироваться на специализированном сайте в период с первого сентября по первое ноября 2021-го. Хочу отметить: надеяться на то, что указанный срок регистрации и подачи документов продлят, как это произошло в прошлом году, скорее всего, не стоит. Кто успеет - тот успеет.

- Ожидаете, что после первого ноября появятся заявители, которые скажут: мы не смогли зарегистрироваться на сайте, потому что это очень сложно?

Виктор Нефедов: На страницах представительства в социальных сетях опубликована подробная инструкция о том, как это правильно сделать. Если вы не можете здесь разобраться с простой компьютерной программой, то как вы планируете получать высшее образование в России? Там во время учебы в университете придется выполнять куда более сложные задания.

- Онлайн-тестирование соискателей на проверку знаний по различным предметам будут проводить?

Фото: miemigration.ru
Преференции, предоставляемые гражданам Киргизии в ЕАЭС, не исчезнут

Виктор Нефедов: Да. Подчеркну, что проводить тестирование будет не представительство Россотрудничества в Киргизии, а министерство науки и высшего образования России. Ведомство определит вопросы по предметам в зависимости от специальностей, выбранных зарегистрировавшимися на сайте заявителями. А уже после тестирования будет собрана рабочая группа, в которую войдут представители посольства РФ в Киргизии, местного Россотрудничества, министерства образования и науки КР, общественных организаций. Группа на основе всех полученных результатов вынесет решение о том, кто достоин получить бесплатное высшее образование в вузах Российской Федерации.

Отмечу важный момент: не мы будем распределять юношей и девушек по университетам, а министерство науки и высшего образования РФ.

- Граждане России, проживающие в Киргизии, имеют право подавать документы на участие в программе?

Виктор Нефедов: Имеют, но есть условие - отсутствие российской прописки. Если же такой штамп в паспорте уже есть, то возникнут проблемы.

- На одной из наших прошлых встреч вы сказали, что выступаете против онлайн-подхода к сдаче документов и тестированию? Ваше мнение не изменилось?

Виктор Нефедов: Я по-прежнему так считаю. Онлайн означает наличие свободного доступа в интернет, стабильной связи со Всемирной паутиной. Во многих отдаленных селах республики этого нет, поэтому у ребят нет шансов сдать документы и пройти тестирование. По-моему, это социально несправедливо. Но решение об этом принимали в министерстве науки и высшего образования России. Я отменить его не могу.

- Можно сказать, что сотрудничество РФ и КР в образовательной сфере вернулось на "допандемийные рельсы"?

Виктор Нефедов: Не просто вернулось, а вышло на новый уровень. В 2019 году в школах на юге республики работали 30 учителей русского языка и литературы из РФ. В 2020-м они в силу известных обстоятельств уехали обратно в Россию и перешли на онлайн-режим преподавания. В 2021-м они снова очно работают в Киргизии. Так вот, сейчас ведется подготовка к приезду еще 30 российских учителей, которые станут обучать детей в средних учебных заведениях в северных областях КР. Это во-первых.

Во-вторых, принято решение о строительстве в республике на средства России новых школ, где будут трудиться местные преподаватели, прошедшие двухгодичную подготовку в Башкирском педагогическом университете. И это будут не просто обычные школы, а методические центры, в которых другие учителя получат возможность проходить курсы повышения квалификации.

Фото: Влад Ушаков
Ситуация на мировом рынке не влияет на цены на газ в Киргизии

В-третьих, мы провели в Бишкеке совершенно новое мероприятие - форум директоров государственных школ с русским языком обучения. Участие в нем приняли российские специалисты, которые, в том числе, провели методические мастер-классы для киргизских коллег. Цель этого форума, равно как и следующих подобных масштабных встреч, - показать, что Россия готова оказывать образовательной сфере республики помощь, что России не безразлично то, как преподают русский язык и литературу в государственных школах Киргизии.

Но киргизская сторона должна понимать, что помогать не значит заменять. Некоторые, к примеру, думают, что, если РФ один раз предоставила учебники, то она и в дальнейшем продолжит снабжать книгами все классы в стране. Такого не будет. Работать в этом направлении должны все - и Россотрудничество, и министерство науки и образования КР, и министерство просвещения РФ.

- Практика проведения в Киргизии выставок-ярмарок российских вузов продолжится в следующем году?

Виктор Нефедов: Обязательно. Такие выставки пройдут еще и в оставшиеся месяцы 2021-го. У меня на столе уже лежит куча запросов от российских университетов по этому поводу. Подобные мероприятия неизменно пользуются большой популярностью, так как это еще один способ поступить в высшее учебное заведение РФ. У ребят есть возможность сдать экзамены, не выезжая в Россию.

- Удалось ли вам реализовать все запланированные проекты в рамках Перекрестного года РФ и КР?

Виктор Нефедов: Что касается представительства Россотрудничества, то мы все сделали. Несмотря на трудности, провели более ста различных мероприятий - концертов, фестивалей, выставок, мастер-классов. С участием, в том числе, известных российских артистов.

Ключевой вопрос

- Имеется ли, на ваш взгляд, в республике интерес к получению образования - среднего и высшего - на русском языке?

Виктор Нефедов: Большинство киргизстанцев хотят, чтобы их дети знали русский язык. Кому-то он необходим для работы в России, кому-то для учебы в вузе РФ. Конкурс в республике на получение квоты через Россотрудничество - в среднем шесть человек на место. В прошлом году более трех тысяч человек сдали документы на участие в программе. Разве это не показатель?

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Во всех регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину