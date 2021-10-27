Виктор Нефедов: Квоту увеличили до 500 мест, что не может не радовать. Фото: Евгения Евреинова

Первого ноября 2021 года заканчивается прием документов киргизстанцев, желающих получить бесплатное высшее образование в вузах России. По словам руководителя представительства Россотрудничества в КР Виктора Нефедов, эта кампания по отбору граждан республики для обучения в российских университетах значительно отличается от предыдущих. Чем? Об этом - и не только - он рассказал в интервью "РГ".

- Виктор Леонидович, действительно ли РФ увеличила квоту на бюджетное обучение в вузах для граждан Киргизии?

Виктор Нефедов: Это правда. То, чего мы так добивались, произошло. Квоту увеличили до 500 мест, что не может не радовать.

- Очередная кампания по приему документов от желающих получить высшее образование в России началась рано по сравнению с прошлым годом - первого сентября 2021-го...

Виктор Нефедов: И это тоже, на мой взгляд, хорошо. Потому, что у нас потом будет больше времени на рассмотрение документов и определение тех, кто поедет учиться по нашим квотам в России. Те ребята, которые хотят получить бесплатное высшее образование в России, должны были зарегистрироваться на специализированном сайте в период с первого сентября по первое ноября 2021-го. Хочу отметить: надеяться на то, что указанный срок регистрации и подачи документов продлят, как это произошло в прошлом году, скорее всего, не стоит. Кто успеет - тот успеет.

- Ожидаете, что после первого ноября появятся заявители, которые скажут: мы не смогли зарегистрироваться на сайте, потому что это очень сложно?

Виктор Нефедов: На страницах представительства в социальных сетях опубликована подробная инструкция о том, как это правильно сделать. Если вы не можете здесь разобраться с простой компьютерной программой, то как вы планируете получать высшее образование в России? Там во время учебы в университете придется выполнять куда более сложные задания.

- Онлайн-тестирование соискателей на проверку знаний по различным предметам будут проводить?

Виктор Нефедов: Да. Подчеркну, что проводить тестирование будет не представительство Россотрудничества в Киргизии, а министерство науки и высшего образования России. Ведомство определит вопросы по предметам в зависимости от специальностей, выбранных зарегистрировавшимися на сайте заявителями. А уже после тестирования будет собрана рабочая группа, в которую войдут представители посольства РФ в Киргизии, местного Россотрудничества, министерства образования и науки КР, общественных организаций. Группа на основе всех полученных результатов вынесет решение о том, кто достоин получить бесплатное высшее образование в вузах Российской Федерации.

Отмечу важный момент: не мы будем распределять юношей и девушек по университетам, а министерство науки и высшего образования РФ.

- Граждане России, проживающие в Киргизии, имеют право подавать документы на участие в программе?

Виктор Нефедов: Имеют, но есть условие - отсутствие российской прописки. Если же такой штамп в паспорте уже есть, то возникнут проблемы.

- На одной из наших прошлых встреч вы сказали, что выступаете против онлайн-подхода к сдаче документов и тестированию? Ваше мнение не изменилось?

Виктор Нефедов: Я по-прежнему так считаю. Онлайн означает наличие свободного доступа в интернет, стабильной связи со Всемирной паутиной. Во многих отдаленных селах республики этого нет, поэтому у ребят нет шансов сдать документы и пройти тестирование. По-моему, это социально несправедливо. Но решение об этом принимали в министерстве науки и высшего образования России. Я отменить его не могу.

- Можно сказать, что сотрудничество РФ и КР в образовательной сфере вернулось на "допандемийные рельсы"?

Виктор Нефедов: Не просто вернулось, а вышло на новый уровень. В 2019 году в школах на юге республики работали 30 учителей русского языка и литературы из РФ. В 2020-м они в силу известных обстоятельств уехали обратно в Россию и перешли на онлайн-режим преподавания. В 2021-м они снова очно работают в Киргизии. Так вот, сейчас ведется подготовка к приезду еще 30 российских учителей, которые станут обучать детей в средних учебных заведениях в северных областях КР. Это во-первых.

Во-вторых, принято решение о строительстве в республике на средства России новых школ, где будут трудиться местные преподаватели, прошедшие двухгодичную подготовку в Башкирском педагогическом университете. И это будут не просто обычные школы, а методические центры, в которых другие учителя получат возможность проходить курсы повышения квалификации.

В-третьих, мы провели в Бишкеке совершенно новое мероприятие - форум директоров государственных школ с русским языком обучения. Участие в нем приняли российские специалисты, которые, в том числе, провели методические мастер-классы для киргизских коллег. Цель этого форума, равно как и следующих подобных масштабных встреч, - показать, что Россия готова оказывать образовательной сфере республики помощь, что России не безразлично то, как преподают русский язык и литературу в государственных школах Киргизии.

Но киргизская сторона должна понимать, что помогать не значит заменять. Некоторые, к примеру, думают, что, если РФ один раз предоставила учебники, то она и в дальнейшем продолжит снабжать книгами все классы в стране. Такого не будет. Работать в этом направлении должны все - и Россотрудничество, и министерство науки и образования КР, и министерство просвещения РФ.

- Практика проведения в Киргизии выставок-ярмарок российских вузов продолжится в следующем году?

Виктор Нефедов: Обязательно. Такие выставки пройдут еще и в оставшиеся месяцы 2021-го. У меня на столе уже лежит куча запросов от российских университетов по этому поводу. Подобные мероприятия неизменно пользуются большой популярностью, так как это еще один способ поступить в высшее учебное заведение РФ. У ребят есть возможность сдать экзамены, не выезжая в Россию.

- Удалось ли вам реализовать все запланированные проекты в рамках Перекрестного года РФ и КР?

Виктор Нефедов: Что касается представительства Россотрудничества, то мы все сделали. Несмотря на трудности, провели более ста различных мероприятий - концертов, фестивалей, выставок, мастер-классов. С участием, в том числе, известных российских артистов.

Ключевой вопрос

- Имеется ли, на ваш взгляд, в республике интерес к получению образования - среднего и высшего - на русском языке?

Виктор Нефедов: Большинство киргизстанцев хотят, чтобы их дети знали русский язык. Кому-то он необходим для работы в России, кому-то для учебы в вузе РФ. Конкурс в республике на получение квоты через Россотрудничество - в среднем шесть человек на место. В прошлом году более трех тысяч человек сдали документы на участие в программе. Разве это не показатель?