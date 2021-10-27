Установлена связь между продуктами из цельнозерновой ржи и похудением

Новости

Матвиенко возмутилась телепередачами с тестами ДНК и драками 14:23
РФ и Южная Корея выступают за возобновление переговоров по Корейскому полуострову 14:18
Медведев рассказал о потенциале водородной энергетики 14:15
Захарова: Париж взял курс на милитаризацию соцсетей 14:03
Как будет работать ВДНХ во время нерабочих дней 13:44
Платежи между юрлицами в Системе быстрых платежей протестируют до конца года 13:40
Футболиста "ПСЖ" в Булонском лесу обокрала проститутка 13:39
Агрегаторы опровергли рост цен на авиабилеты в Египет до 450 тысяч рублей 13:38
ВЦИОМ: Более половины россиян считают свое материальное положение средним 13:28
Подавший сигнал бедствия самолет Каир - Москва совершил посадку в Египте 13:18
Генеральным директором МХАТ им. Горького назначат Владимира Кехмана 13:16
Испанские виноделы столкнулись с нехваткой бутылок 13:06
Госдума 9 ноября рассмотрит проект о региональной власти 13:04
Президентский дворец "Хофбург" в Вене превратили в пункт вакцинации 12:57
Путин и Ниинистё проведут переговоры 29 октября 12:55
Путин проведет совещание о газовых полях Ямала 12:48
Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок 12:45
Захарова прокомментировала действия США в отношении "Совфрахта" 12:41
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу 12:38
Минтруд: На два миллиона вакансий в РФ приходится 835 тысяч безработных 12:37
Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок 12:36
Хорошая погода прогнозируется в Москве в выходные 12:34
В Кремле оценили последствия поставок турецких беспилотников Украине 12:32
МИД: Террористы под видом беженцев проникают в соседние с Афганистаном страны 12:28
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой" 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 13:45
Рубрика: Общество

Установлена связь между продуктами из цельнозерновой ржи и похудением

Текст: Сергей Панасенко

Диета, рацион которой включает продукты из цельнозерновой ржи, не только улучшает здоровье, но и способствует избавлению от лишних килограммов. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Чалмерса (Швеция).

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна

Крупнейшее на сегодняшний день исследование, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Nutrition, показало: участники, которые получали ржаные продукты, в среднем потеряли больше килограммов, и количество жира в их теле также снизилось по сравнению с теми, кто ел продукты из очищенной пшеничной муки.

По заверению ученых, это действительно масштабное исследование, специально разработанное для оценки влияния определенных видов зерна на массу тела и жировые отложения, а также первое исследование, посвященное конкретно ржи.

Предыдущие научные работы доказали, что те, кто употребляет продукты из ржаной цельнозерновой муки, чувствуют себя более сытыми по сравнению с теми, кто предпочитает получать соответствующее количество энергии из пшеничных продуктов. Поэтому одной из целей нового исследования было изучить эту потенциальную связь между потреблением продуктов из цельнозерновой ржи и потерей веса.

В исследовании шведских ученых участвовали 242 мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет, страдающие лишним весом. Им случайным образом назначили ежедневные порции продуктов из очищенной пшеницы (высшего сорта) или ржаной цельнозерновой муки с одинаковым числом калорий. Также участники получили от диетолога рекомендации по правильному питанию. Все испытуемые были обследованы в начале исследования, в середине и спустя двенадцать недель, когда исследование закончилось.

"Результаты были очевидны: через 12 недель участники, которые получали ржаные продукты, потеряли больше на 1,08 кг, и количество жира в их теле также снизилось (на 0,54%) по сравнению с теми, кто ел продукты из очищенной пшеницы", - говорит Киа Иверсен, соавтор работы.

Фото: iStock
Роспотребнадзор Петербурга назвал топ-5 продуктов-антидепрессантов

Ученые рекомендуют желающим сбросить вес "немедленно воспользоваться новыми результатами исследования" и употреблять именно ржаной хлеб.

"Особенно положительным аспектом нашего исследования является то, что ржаные продукты доступны в большинстве стран Европы. Для соблюдения диеты не требуется особых усилий", - говорит Иверсен.

Ученые предупреждают: нужна дополнительная работа по поиску механизмов, определяющих причинно-следственную связь между потреблением продуктов из цельнозерновой ржи и потерей веса за счет сжигания жира. По их утверждению, такие исследования уже ведутся.

Однако уже сегодня ни для кого не секрет, что ржаная цельнозерновая мука - это идеальный продукт для всех, кто следит за здоровьем. Именно в цельнозерновой ржаной муке находится самое большое количество отрубяных частиц. Польза этой муки обусловлена богатым химическим составом. Так, в ней содержится калий, магний и железо. Калий снижает артериальное давление, выводит лишнюю жидкость из организма, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Магний благотворно влияет на работу сердца. Железо улучшает состав крови и процесс кроветворения.

Общество Наука

Главное сегодня

Подавший сигнал бедствия самолет Каир - Москва совершил посадку в Египте
Песков предостерег о последствиях заявлений о "возвращении" Крыма Украине
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней
Появилось видео применения Украиной беспилотника Bayraktar
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности