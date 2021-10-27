Установлена связь между продуктами из цельнозерновой ржи и похудением

Диета, рацион которой включает продукты из цельнозерновой ржи, не только улучшает здоровье, но и способствует избавлению от лишних килограммов. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Чалмерса (Швеция).

Крупнейшее на сегодняшний день исследование, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Nutrition, показало: участники, которые получали ржаные продукты, в среднем потеряли больше килограммов, и количество жира в их теле также снизилось по сравнению с теми, кто ел продукты из очищенной пшеничной муки.

По заверению ученых, это действительно масштабное исследование, специально разработанное для оценки влияния определенных видов зерна на массу тела и жировые отложения, а также первое исследование, посвященное конкретно ржи.

Предыдущие научные работы доказали, что те, кто употребляет продукты из ржаной цельнозерновой муки, чувствуют себя более сытыми по сравнению с теми, кто предпочитает получать соответствующее количество энергии из пшеничных продуктов. Поэтому одной из целей нового исследования было изучить эту потенциальную связь между потреблением продуктов из цельнозерновой ржи и потерей веса.

В исследовании шведских ученых участвовали 242 мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет, страдающие лишним весом. Им случайным образом назначили ежедневные порции продуктов из очищенной пшеницы (высшего сорта) или ржаной цельнозерновой муки с одинаковым числом калорий. Также участники получили от диетолога рекомендации по правильному питанию. Все испытуемые были обследованы в начале исследования, в середине и спустя двенадцать недель, когда исследование закончилось.

"Результаты были очевидны: через 12 недель участники, которые получали ржаные продукты, потеряли больше на 1,08 кг, и количество жира в их теле также снизилось (на 0,54%) по сравнению с теми, кто ел продукты из очищенной пшеницы", - говорит Киа Иверсен, соавтор работы.

Ученые рекомендуют желающим сбросить вес "немедленно воспользоваться новыми результатами исследования" и употреблять именно ржаной хлеб.

"Особенно положительным аспектом нашего исследования является то, что ржаные продукты доступны в большинстве стран Европы. Для соблюдения диеты не требуется особых усилий", - говорит Иверсен.

Ученые предупреждают: нужна дополнительная работа по поиску механизмов, определяющих причинно-следственную связь между потреблением продуктов из цельнозерновой ржи и потерей веса за счет сжигания жира. По их утверждению, такие исследования уже ведутся.

Однако уже сегодня ни для кого не секрет, что ржаная цельнозерновая мука - это идеальный продукт для всех, кто следит за здоровьем. Именно в цельнозерновой ржаной муке находится самое большое количество отрубяных частиц. Польза этой муки обусловлена богатым химическим составом. Так, в ней содержится калий, магний и железо. Калий снижает артериальное давление, выводит лишнюю жидкость из организма, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Магний благотворно влияет на работу сердца. Железо улучшает состав крови и процесс кроветворения.