Новости

Цены на АЗС в России растут вторую неделю подряд 18:50
Сенаторы предложили дать законодательное определение меда 18:28
Захарова прокомментировала выдачу паспортов с гендером "Х" 18:26
Регионам начали одобрять заявки на модернизацию ЖКХ по новой схеме 18:18
Власти США выдали паспорт с отметкой "Х" в графе "пол" 18:15
В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе 17:52
Стало известно, из-за чего можно стать хроническим носителем коронавируса 17:49
"Школа общественной дипломатии" для малочисленных народов открыта в России 17:40
ФАС согласовала сделку по покупке застройщика "Интеко" 17:34
Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью 17:07
Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой 17:00
Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского 16:56
Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс по работе с маркетплейсами 16:55
Более 70% россиян сочли недопустимыми призывы не прививаться от COVID 16:34
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 16:32
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день 16:27
Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков 16:19
Съезд "Единой России" может пройти 4 декабря 16:17
У 70% больных повторное течение COVID-19 проходит с равной степенью тяжести 16:16
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 16:14
Иммунолог назвал главный признак "ковидного" кашля 16:11
СМИ: С коронавирусом госпитализирована мать Николая Баскова 16:05
Украина прорабатывает вопрос о запрете гастролей россиян в стране 16:04
Патрушев: Не все госслужащие на "удаленке" соблюдают правила кибербезопасности 15:59
В Москве из-за ситуации с коронавирусом закроются кинотеатры 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как в нерабочие дни сэкономить на коммуналке
Как в нерабочие дни сэкономить на коммуналке
27.10.2021 18:28
Рубрика: Власть

Сенаторы предложили дать законодательное определение меда

Текст: Дмитрий Гончарук

В Госдуму внесен проект поправок в закон "О пчеловодстве в РФ", который призван противодействовать производству фальсифицированного меда. Его авторами выступили председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и его первый заместитель Сергей Митин.

Рязанские пчеловоды получат более двух миллионов рублей за гибель пчел

Сейчас в ГОСТ 25629-2014 "Пчеловодство. Термины и определения" есть термин "мед натуральный", но в маркировке продукции используется название "мед".

"Отсутствие сформулированных критериев идентификации меда используется для его фальсификации", - указывают Майоров и Митин в пояснительной записке.

Они предлагают дополнить закон терминами "мед", "медовый продукт", "фальсифицированный мед" и "фальсификация продукции пчеловодства".

Так, под медом подразумевается природный пищевой продукт, полученный в результате жизнедеятельности пчел и вырабатываемый из нектара растений, выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания.

Медовый продукт произведен на основе меда, но изготовлен с использованием ингредиентов (компонентов), не свойственных природному составу меда, а фальсифицированным медом будет считаться тот, в котором присутствуют ингредиенты, не свойственные природному составу.

Фальсификацией продукции пчеловодства предлагается понимать "умышленное действие, в результате которого продукция пчеловодства утрачивает свойственные ему природные качества, в том числе разбавление сахаросодержащими сиропами, подкормка пчел сахаром, а также недостоверная информация, вводящая потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения и (или) производителя продукции".

Власть Работа власти Госуправление Экономика Товары и цены Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать