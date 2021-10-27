Сенаторы предложили дать законодательное определение меда

В Госдуму внесен проект поправок в закон "О пчеловодстве в РФ", который призван противодействовать производству фальсифицированного меда. Его авторами выступили председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и его первый заместитель Сергей Митин.

Сейчас в ГОСТ 25629-2014 "Пчеловодство. Термины и определения" есть термин "мед натуральный", но в маркировке продукции используется название "мед".

"Отсутствие сформулированных критериев идентификации меда используется для его фальсификации", - указывают Майоров и Митин в пояснительной записке.

Они предлагают дополнить закон терминами "мед", "медовый продукт", "фальсифицированный мед" и "фальсификация продукции пчеловодства".

Так, под медом подразумевается природный пищевой продукт, полученный в результате жизнедеятельности пчел и вырабатываемый из нектара растений, выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания.

Медовый продукт произведен на основе меда, но изготовлен с использованием ингредиентов (компонентов), не свойственных природному составу меда, а фальсифицированным медом будет считаться тот, в котором присутствуют ингредиенты, не свойственные природному составу.

Фальсификацией продукции пчеловодства предлагается понимать "умышленное действие, в результате которого продукция пчеловодства утрачивает свойственные ему природные качества, в том числе разбавление сахаросодержащими сиропами, подкормка пчел сахаром, а также недостоверная информация, вводящая потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения и (или) производителя продукции".