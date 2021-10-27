Съезд "Единой России" может пройти 4 декабря

Третий этап съезда "Единой России" может пройти 4 декабря, рассказал РИА Новости депутат Госдумы восьмого созыва, исполняющий обязанности главы исполкома партии Александр Борисов. Эту же дату назвал изданию другой источник в партии.

"Других дат пока нет", - сказал Борисов агентству, отвечая на вопрос, намечен ли съезд на 4 декабря.

По его словам, на съезде обсудят итоги избирательной кампании и кадровые вопросы. "На съезде будут ротироваться органы управления партии, и не только исполкома, но и высший совет, и генеральный совет. Что называется - "на решение съезда", - уточнил парламентарий.

Ранее замсекретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов рассказал, что третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря​​​.