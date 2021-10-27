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27.10.2021 17:40
Рубрика: Общество

"Школа общественной дипломатии" для малочисленных народов открыта в России

Текст: Владимир Емельяненко

Новая образовательная программа для коренных малочисленных народов России - "Школа общественной дипломатии" - стартовала в стране. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Цель школы - участие коренных малочисленных народов в международных организациях, в выработке глобальной повестки для устойчивого развития коренных малочисленных народов.

Фото: Олег Корякин/РГ
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Проект реализуется ФАДН совместно с МГИМО, МИД России и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как пояснил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учебная программа "Школы общественной дипломатии" будет состоять из трех этапов. Первый - дистанционное образование включает отбор эссе, тематическое тестирование, дистант-лекции и семинары. Второй этап, тоже дистанционный, - цикл лекций и мастер-классов, проектное моделирование. Третий этап или финал будет проходить в очном формате лекций и семинаров в МГИМО со стажировкой в государственных учреждениях и НКО. Финалисты, прошедшие все этапы, получат гранты на участие в образовательных программах MBA (Международной бизнес-академии) или в программах ведущих вузов России.

"Это возможность для молодежи из числа коренных малочисленных народов получать профессиональные навыки в области дипломатии, в муниципальном и государственном управлении", - считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

Общество Образование Правительство ФАДН Наука и образование МГИМО Правительство МИД

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