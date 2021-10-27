Раскрыта тайна "инопланетного" сигнала из системы Проксима Центавра

Сразу две независимые друг от друга исследовательские группы опубликовали работы, доказывающие, что приписываемый "инопланетным расам" таинственный сигнал, пойманный в 2019 году, на самом деле является земными радиопомехами.

Оба исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, а коротко о них рассказывает Phys.org. Исследователи напоминают, что таинственный сигнал изначально выглядел так, что многие ученые сочли его "признаком инопланетной технологии". Он получил наименование BLC1.

Он был пойман в апреле 2019 года. Сделал это Эндрю Зик, студент Сиднейского университета, который при помощи нескольких наземных телескопов проводил наблюдения за ближайшей к нам звездой Проксима Центавра. Эта система находится на расстоянии 4,22 световых года от Земли, то есть Проксима Центавра - это наш ближайший сосед.

Эта звезда является слишком тусклой, чтобы можно было увидеть ее невооруженным глазом. Однако из-за ее близости к нам она в последние годы изучалась очень детально. В результате вокруг нее были обнаружены экзопланеты, расположенные в так называемой зоне обитаемости - так в астрономии называют расстояние от звезды, при котором на планетах может существовать жидкая вода. Вот почему таинственный сигнал BLC1 два года назад создал такую интригу.

"Сегодня мы готовы сообщить, что BLC1, к сожалению, не является сигналом от разумной жизни за пределами Земли, - резюмируют исследователи. - Скорее, это радиопомехи, которые точно имитируют тип сигнала, который мы искали".

До сих пор потенциальным источником загадочного сигнала многие называли экзопланету размером с Землю, которая называется Проксима Центавра b. Кстати, наблюдения Эндрю Зика показали, что условия на этой планете губительны для жизни в том виде, в каком ее знаем мы. Тем не менее, Проксима Центавра b все еще остается привлекательной целью для поиска внеземного разума.

Первой поиском источника сигнала занялась команда исследовательского проекта Breakthrough Listen, которую возглавила София Шейх. Исследователи провели множество тестов и получили много свидетельств, указывающих на то, что BLC1 является "подлинным признаком внеземной технологии", или "техносигнатурой".

Кроме того, сигнал BLC1 наблюдался только тогда, когда астрономы "смотрели" на Проксиму Центавра. Он не проявлялся при наблюдениях за другими потенциальными источниками. Также этот сигнал занимает только одну узкую полосу в спектре частот, тогда как сигналы от звезд или других астрофизических источников встречаются в гораздо более широком диапазоне.

Еще одним маркером для ученых было то, что частота загадочного сигнала медленно менялась в течение 5-часового периода. BLC1 сохранялся в течение нескольких часов, что отличало его от помех, вызванных искусственными спутниками и самолетами. Казалось бы, все данные указывают на инопланетное происхождение сигнала.

Однако ученые провели поиск по всему частотному диапазону и обнаружили на Земле похожие сигналы, характеристики которых, как пишут авторы работы, математически связаны с BLC1. Это и привело к выводу о том, что источник BLC1, скорее всего, находится на Земле, а сам сигнал представляет собой радиопомехи.

"Мы не знаем точно, откуда пришел BLC1 или почему он не был обнаружен в наблюдениях за пределами источника, - пишут исследователи. - Наше лучшее предположение состоит в том, что BLC1 и его сигналы-двойники генерируются процессом, называемым интермодуляцией - это когда две частоты смешиваются и создают новые помехи".