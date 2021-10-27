Сколько европейские компании заработали на газовом кризисе

Прибыль норвежской нефтегазовой госкомпании Equinor в третьем квартале этого года оказалась самой высокой за последние девять лет на фоне беспрецедентного роста цен на газ в Европе. Аналогично успешные результаты работы должна вскоре представить британская BP.

Норвегия - крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе, в прошлом году ее доля в потреблении голубого топлива странами Евросоюза составила 22%. На фоне роста цен на газ Equinor решила "открыть все вентили" для наращивая поставок трубопроводного газа, заявил гендиректор компании Андерс Опедал.

В итоге прибыль Equinor до налогообложения по итогам июля-сентября выросла с 780 млн долларов до 9,77 млрд долларов, пишет Reuters. Результат превзошел ожидания рынка, который предсказывал, что компания заработает 8,4 млрд долларов. Более того, чтобы нарастить поставки газа в ЕС, компания приостановила его закачку в пласты для добычи нефти, сообщает Bloomberg.

Основную роль в росте прибыли сыграли не столько высокие спотовые цены на газ, сколько переход компаний от долгосрочных контрактов с привязкой к цене нефти к краткосрочным с привязкой к ценам хабов, на чем настаивал сам Евросоюз много лет назад. В частности, подразделение Equinor, которое занимается деривативами на поставку газа, нарастило прибыль за третий квартал с 262 млн долларов до 2,19 млрд долларов.

Сильные результаты вскоре должна представить британская компания BP, которая, по данным Reuters, заработала на удорожании энергии не менее 500 млн долларов в июле-сентябре.

Такие компании, как BP и Shell, рассчитывают использовать прибыль, полученную от высоких цен на газ, для перехода к бизнес-модели, в меньшей степени зависящей от торговли углеводородами.