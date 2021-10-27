Смартфон Huawei nova 9 подружится с видеоблогерами

Существует ли смартфон с мощным процессором, большим, четким и отзывчивым экраном, скоростной зарядкой - и не за все деньги мира? Теперь да - ведь в Россию приходит Huawei nova 9.

Этот аппарат относится к молодежной серии nova, однако по сути это свежий флагман Huawei благодаря своим внушительным характеристикам. Он отлично фотографирует в темноте, поддерживает быструю зарядку и не греется.

Сердцем Huawei nova 9 стал быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Благодаря эффективной системе охлаждения он практически не нагревается, обеспечивая комфортное использование смартфона даже в "тяжелых" играх или во время видеоэфира, когда ресурсы системы используются особенно активно.

Экран с диагональю 6,57 дюйма - достаточно большой, чтобы поместить на него максимум информации, и удобный для использования одной рукой. Боковые края экрана загнуты, обеспечивая так называемый "эффект водопада". Рамки вокруг картинки будто бы полностью отсутствуют, создавая ощущение полного погружения.

Вдобавок ко всему дисплей имеет частоту дискретизации 300 Гц - это значит, что он максимально быстро отзывается на прикосновения, включая жесты несколькими пальцами, что делает использование Huawei nova 9 комфортным и естественным. А с частотой обновления экрана 120 Гц анимация выглядит максимально плавной.

Фото: Huawei

Новый смартфон не зря называется молодежным - его камеры предоставляют широчайшие возможности для видеоблогеров. Например, во время съемки роликов можно переключаться между основной и фронтальной камерами, снимая поочередно то человека, то события вокруг него. А режим "Двойной вид" позволяет снимать сразу на две камеры - общий и крупный план в одном кадре.

Видеоблогерам важно качество фронтальной камеры, и здесь оно на высоте. Модуль, аккуратно врезанный в "глазок" наверху дисплея, имеет разрешение, которое можно назвать рекордным на сегодня - 32 мегапикселя. Он поддерживает запись видео в разрешении 4K (такую картинку можно выводить на большой телевизор) и может выдавать четкие портреты. За детализированность фото- и видеосъемки отвечает искусственный интеллект, который также имеет режим оптической стабилизации.

Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и увеличенный размер сенсора, который улавливает больше света и, следовательно, может делать качественные снимки даже при очень слабом освещении. Специальный светофильтр RYYB пропускает на 40 процентов больше света по сравнению со стандартными фильтрами, что также повышает качество фотографий.

Дополнительный модуль камеры с широким углом обзора помогает получить впечатляющие пейзажи, а макрообъектив отвечает за передачу мельчайших деталей.

За дополнительную детализацию изображений отвечает алгоритм XD Fusion Engine, работающий на базе машинного обучения. Программное обеспечение Huawei nova 9 настроено так, чтобы фотографией можно было моментально (без обработки) поделиться в соцсетях.

Батарея нового смартфона поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge на мощности 66 Вт, позволяя восполнить заряд в течение считанных минут, чтобы устройство могло полноценно работать, не тревожа владельца сообщениями о необходимости вновь подзарядиться.

Фото: Huawei

Внешний вид Huawei nova 9 был вдохновлен космической темой - кольцо вокруг модуля напоминает кольца Сатурна, а цвет самой поверхности корпуса в зависимости от освещения может быть приглушенно-элегантным или сияющим. В России аппарат будет представлен в двух цветах - звездно-голубом и черном.

Новый смартфон поддерживает работу с экосистемой Huawei - благодаря этому устройства, которые подключены к одной учетной записи, легко соединяются между собой. Специальная вкладка Device+ в верхней части экрана nova 9 показывает все фирменные девайсы поблизости, которые можно одним касанием подключить к смартфоную Например, наушники, планшет или смарт-экран, находящиеся в той же беспроводной сети.

Стоимость Huawei nova 9 в России составит 39999 рублей. Предварительный заказ можно оформить в фирменном или партнерском магазине с 8 ноября, а в подарок покупатели новинки получат флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro.